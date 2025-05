Salta se suma al consejo federal de intendentes contra el "manejo centralista" de fondos de Nación

Los jefes políticos de distintas ciudades del país retomaron sus reclamos ante la Nación. En San Miguel de Tucumán, pusieron en marcha el Consejo Federal de Intendentes (Cofein) y denunciaron el “manejo centralista” de fondos que hace la Casa Rosada y “la asfixia financiera” que les genera el recorte de recursos. Hace unas semanas, varios gobernadores anticiparon que la situación era “complicada” para los municipios.

Del encuentro participaron representantes de 22 ciudades de 16 provincias, de diferentes partidos. Insistieron en que buscan un espacio “institucional de diálogo, cooperación y construcción colectiva”. El eslogan del acta federal es “la autonomía de los municipios no se negocia”; lo que piden es “equidad” en la distribución de recursos e “igualdad” de oportunidades con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La anfitriona fue la peronista Rossana Chahla, quien aunque trabajará durante la campaña legislativa con el gobernador Osvaldo Jaldo, se diferencia de él por ser crítica de algunas políticas de Javier Milei.

“Esto no es político ni partidario, es una usina de ideas, de voces, de experiencias, para sacar lo mejor y ayudarnos, cooperarnos”, señaló sobre el encuentro y advirtió que sienta las bases para “articular entre todos los gobiernos locales en momentos difíciles, económicos y sociales, todos juntos, a la par de nuestros gobernadores, porque como decía el Papa Francisco, nadie se salva solo”, dijo la intendenta tucumana.

La Confederación convivirá con la Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el kirchnerista Fernando Espinoza (La Matanza), que también ha hecho reclamos a Nación.

En el acta del Cofein, los firmantes sostuvieron “con firmeza la necesidad de un Estado presente, activo y cercano, que esté al lado de la gente y no se retraiga frente a los desafíos. Desde lo local, somos el rostro concreto de ese Estado y asumimos el compromiso de fortalecerlo cada día con políticas públicas que cuiden, transformen e incluyan”. Ya ese punto marca distancia con la administración libertaria nacional.

También plantearon el federalismo como “principio organizador del Estado argentino, exigiendo su materialización efectiva en políticas públicas, distribución de competencias, financiamiento y participación institucional”. En esa línea indicaron que es “el Estado quien debe promover la obra pública, una educación de calidad y un acceso a la salud justa, entre otros servicios”.

Los giros nacionales para obra pública están reducidos al mínimo (en los últimos meses presentan un alza pero porque la base de comparación del 2024 es casi cero) y eso afecta tanto a las provincias como a los municipios. Además, se eliminaron los subsidios nacionales al transporte del interior, lo que impacta en las finanzas de las ciudades más grandes.

La autonomía municipal, dice el acta, es “un fundamento del federalismo y debe ser plenamente respetada. Su ejercicio no puede ser condicionado ni limitado arbitrariamente, ya que constituye una herramienta clave para una gestión pública cercana, eficiente y democrática”. Por eso indicaron que “resulta indispensable avanzar en mecanismos que garanticen la estabilidad, previsibilidad y equidad en la asignación de recursos a los gobiernos locales, promoviendo una mayor eficacia del ingreso y del gasto público”.

De la reunión participaron, por ejemplo, los de Río Gallegos, Pablo Grasso; de Rosario, Pablo Javkin; de La Rioja, Armando Molina; de Córdoba, Daniel Passerini; de Rawson, Damián Bliss; de Viedma, Marcos Castro; de Jujuy, Raúl Jorge; de Salta, Emiliano Durand; de San Francisco (Córdoba), Damián Bernarte; de Concepción (Tucumán), Alejandro Molinuevo; y de Tafí Viejo (Tucumán), Alejandra Rodríguez. También representantes de San Juan, de Río Grande, de Santa Fe, de Paraná, de Formosa, de Santiago del Estero y de Río Cuarto.

Passerini, quien hace unos días anunció un ajuste en la ciudad de Córdoba, repasó que el retiro de parte del Estado nacional “automáticamente nos delega a nosotros la responsabilidad. ¿A quiénes creen que la gente les exige cuando no hay una vacuna o no tienen un subsidio? Los municipios no podemos incrementar nuestros ingresos; y como si fuera poco, el Gobierno ha iniciado una embestida muy fuerte contra las autonomías municipales”.

Javkin precisó que “el impuesto de los combustibles que financiaba al transporte no desapareció, sino que sigue vigente y aumentó siete veces en el último año, pero a las provincias y los municipios vuelve cero. Si la Nación se va a llevar el IVA, las retenciones, el impuesto de los combustibles, el impuesto de los débitos y créditos, para concentrarlo en el AMBA y gastarlo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, en el interior llega un momento en que la situación es insostenible, porque perjudica a las ciudades donde la Argentina produce”.

