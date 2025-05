Zelenski rechazó la oferta de Putin de un alto el fuego de tres días

Volodímir Zelenski ha rechazadola propuesta de Vladímir Putin de declarar una tregua de tres días, del 7 al 9 de mayo, calificándola de "producción teatral". El presidente ucraniano hizo esta declaración en una rueda de prensa con periodistas.

"La simple cuestión es que te matan hasta el día 7, luego el día 7 hacen dos o tres días cómodos para ellos, y luego el día 11 nos atacan de nuevo con misiles. No veo ninguna propuesta en eso". Zelenski sugirió declarar un alto el fuego de al menos 30 días.

"Un alto el fuego incondicional es el modelo que han propuesto los estadounidenses. Nosotros lo seguimos. A partir de esta fecha o de otra, preferiblemente antes. Sí, vamos a intentarlo durante 30 días. ¿Por qué un alto el fuego de 30 días? Porque es imposible acordar nada en tres, cinco o siete días".

El jefe de Estado ucraniano también afirmó que no podía garantizar la seguridad de los líderes mundiales que acudieran al desfile del 9 de mayo en Moscú. "Nuestra posición es muy simple para todos los países que viajaron o viajarán al 9 de mayo: no podemos responsabilizarnos de lo que ocurra en el territorio de la Federación Rusa. Ellos les proporcionan seguridad y, por tanto, nosotros no les daremos ninguna garantía. Porque no sabemos lo que hará Rusia en estas fechas. Puede dar diferentes pasos, digamos, por su parte: incendios provocados, bombardeos, etcétera. Y luego culparnos a nosotros".

El sur de Rusia ha sido objeto de un ataque masivo por parte de las AFU, según las autoridades rusas. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas de defensa antiaérea destruyeron e interceptaron 170 drones ucranianos sobre regiones rusas y la anexionada Crimea el sábado por la noche. Asimismo, según el Ministerio de Defensa ruso, fueron destruidas 14 embarcaciones ucranianas sin tripulación en aguas del mar Negro e interceptados ocho misiles de crucero Storm Shadow y tres misiles guiados Neptun-MD.

Las consecuencias más graves del ataque en Novorossiysk. El gobernador de la región de Krasnodar ha declarado un régimen de emergencia en la ciudad. El jefe de la administración de la ciudad, Andrei Kravchenko, informó de cinco víctimas, entre ellas dos niños. Como consecuencia del impacto del dron, tres casas de varias plantas resultaron dañadas. Según Veniamin Kondratyev, los restos del UAV dañaron tres depósitos de la terminal de cereales, se inició un incendio, sin víctimas. En la ciudad se suspendió la circulación del transporte público.

Además de Novorossiysk, Anapa, Taman y Slavyansk-on-Kuban también fueron atacadas por UAV ucranianos. Anoche, el gobernador de la región de Rostov, Yuriy Slyusar, también informó del rechazo de un ataque con drones. Los drones fueron derribados en Novoshakhtinsk, Kamensk, así como en los distritos de Oktyabrsky, Ust-Donetsky y Tselinsky.



Ataque ruso con drones contra Ucrania

Ucrania ha sido objeto de un ataque masivo de drones rusos. Según las Fuerzas Aéreas de las AFU, Rusia disparó contra Ucrania un total de 183 drones de ataque, 77 de los cuales fueron interceptados y otros 73 se perdieron localmente.

Las fuerzas de defensa antiaérea actuaron en las regiones de Kiev, Sumy, Mykolaiv y Dnipropetrovsk. Ocho drones dirigidos contra infraestructuras industriales fueron derribados sobre Mykolaiv, sin que se produjeran víctimas, según el jefe de la región, Vitaly Kim.

Ataque sobre Járkov

El número de víctimas del ataque ruso con drones sobre Járkov ha aumentado a 51, entre ellas dos niños. Según las autoridades locales, cuatro distritos de Járkov fueron atacados y se produjeron incendios en la ciudad. Edificios de apartamentos y residencias privadas, instituciones educativas, automóviles, empresas y tiendas sufrieron daños como consecuencia del ataque.

Según la fiscalía regional de Járkov, el Ejército ruso utilizó drones de ataque con ojivas termobáricas durante el ataque. Al parecer, estas armas crean una potente onda expansiva y una nube de alta temperatura, que causan destrucción generalizada y numerosas víctimas civiles.

Con información de Euronews