Mientras el Real Madrid analiza el mercado en busca de un nuevo mediocampista, en Londres suena una señal de alarma: Chelsea no quiere desprenderse de Enzo Fernández. Según informó el Daily Mail, bajo una nota titulada “Por qué el Chelsea está desesperado por retener a Enzo Fernández mientras el Real Madrid se abalanza sobre él”, el club inglés insiste en que el mediocampista argentino, de 24 años, no se irá a ninguna parte, incluso si el equipo español decide avanzar con una oferta en la próxima ventana de transferencias.

El club merengue sigue de cerca a Fernández desde su paso por River Plate, etapa previa a su desembarco en Benfica y, más tarde, en Chelsea, que en enero de 2023 desembolsó 106,8 millones de libras para concretar su fichaje. Aquel movimiento se concretó luego de que el volante fuera una de las piezas clave de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022. Hoy, en Stamford Bridge, lo consideran una parte esencial en el armado de un mediocampo que también integran Moisés Caicedo y Romeo Lavia.

En Chelsea destacan la sociedad formada entre Fernández y Caicedo y consideran a ambos “intocables” de cara al próximo mercado. A pesar de algunas polémicas que lo rodearon, como la acusación de haber entonado una canción con contenido racista tras la consagración de Argentina en la Copa América, el club ha decidido respaldarlo. No hubo sanción interna y el jugador continúa siendo parte del esquema titular, con la confianza del cuerpo técnico.

Uno de los argumentos que refuerza la postura del Chelsea es la estadística de distancias recorridas por sus futbolistas durante los partidos de la Premier League. En las 10 marcas más altas de la temporada, el nombre de Enzo Fernández aparece ocho veces. Los registros lo muestran corriendo entre 11,4 y 11,8 kilómetros en encuentros clave ante rivales como Manchester City, Everton, Aston Villa y Fulham. En todas esas jornadas fue el que más corrió del plantel, un reflejo de su presencia constante y su rol como nexo entre defensa y ataque.

A esto se suman sus cifras ofensivas. Enzo dio recientemente una asistencia en la victoria ante Everton, habilitando a Nicolas Jackson, y acumula más asistencias en la temporada que jugadores como Martin Odegaard, Dominik Szoboszlai, Matheus Cunha, Luis Díaz, Leandro Trossard, Bruno Guimaraes, Jeremy Doku, Ilkay Gundogan y Phil Foden, todos reconocidos por su participación ofensiva en equipos de primer nivel.

Desde su llegada a Londres, Enzo ha tenido que adaptarse a un equipo en constante transición. El entrenador Enzo Maresca, que asumió en esta temporada, le ha pedido mayor presencia en campo rival, incluso dentro del área. Para favorecer esa tarea, el sistema táctico fue ajustado para darle más libertad. En el último encuentro ante Everton, por ejemplo, Caicedo se posicionó más retrasado, junto a Romeo Lavia, y liberó a Fernández para que pudiera sumarse al ataque con mayor frecuencia.

En un contexto de presiones económicas y una plantilla en reestructuración, el Chelsea se aferra a su volante campeón del mundo. El interés del Real Madrid, que ya incorporó a talentos jóvenes como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni, obliga a los dirigentes del club inglés a reafirmar su postura: Enzo Fernández no está en venta.

Vale destacar que Enzo no es el único argentino que tiene en la mira el Real Madrid. En las últimas horas se supo del interés por Alexis Mac Allister, mediocampista del Liverpool. El ex jugador de Argentinos Juniors, Boca y Brighton, que arribó a Anfield en junio de 2023 por 35 millones de libras, se consolidó rápidamente como una pieza clave en el equipo de Arne Slot, flamante campeón de la Premier League 2024/25. Su sociedad en el mediocampo con Ryan Gravenberch le dio solidez al conjunto inglés, y su rendimiento lo posicionó como una opción seria para ocupar el lugar que dejará Luka Modric en Madrid.

Según publicó el medio británico Empire of the Kop, la dirigencia del club español evalúa presentar una oferta cercana a los 90 millones de euros. Mac Allister tiene contrato hasta 2028 y desde Liverpool no contemplan su salida por menos de 100 millones.

Con información de Infobae