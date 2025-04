Discapacitados pasan la noche en la Superintendencia de Salud para renovar la pensión

Frente a las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación en Salta, ubicadas en Belgrano 570 decenas de personas pasan la noche esperando que a las 8 de la mañana se abran las puertas. Buscan respuestas, información y atención sobre las pensiones por discapacidad, en medio de un proceso de revisión y actualización que sembró incertidumbre.

A pesar de que muchos llegan desde el interior o desde distintos barrios de la capital, no todos logran ser atendidos. “Estuve ayer hasta las tres de la tarde y no me dieron ni un número”, relató una mujer que regresó a hacer la fila desde la 1:30 de la madrugada, con la esperanza de tener más suerte esta vez. Otra madre, que también aguardó toda la noche, denunció haber recibido un mensaje donde le aseguraban atención hasta las 16, pero en la sede cerraron a las 13, dejando a gran parte del público sin respuesta.

La atención, según informaron desde el lugar, está limitada a dos empleadas y a un horario acotado entre las 8 y las 13. Sin embargo, en las puertas del edificio la fila ya se extiende por más de una cuadra, doblando incluso por Mitre. “Ayer hubo gente descompensada, vinieron ambulancias, vino la policía, pero aún así no atendieron a todos”, contó otra mujer.

Las personas afectadas, en su mayoría familiares de niños y adultos con discapacidad, reclaman explicaciones claras, un sistema de turnos y mayor empatía por parte del personal, ante una situación que consideran humillante y desgastante. Muchos de ellos ni siquiera recibieron la carta documento oficial que los notifica sobre la revisión del beneficio, pero fueron alertados por escuelas terapéuticas o mensajes informales.

El trámite apunta a acreditar nuevamente la condición de discapacidad para continuar percibiendo la pensión nacional, que equivale a un 70% del salario mínimo y ronda actualmente los $290 mil mensuales.