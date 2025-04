Día del animal: ante el contacto con especies silvestres, recomiendan no dañarlas y evitar el mascotismo

En el marco del Día del Animal, celebrado cada 29 de abril, el veterinario especialista en fauna silvestre autóctona y exótica, Daniel Daldoz, en diálogo con Aries, lamentó los crecientes casos de maltrato y ensañamiento contra animales, muchos de ellos incluyendo a la fauna silvestre.

“Si bien tenemos fauna autóctona propia de la provincia, la humanidad fue avanzando sobre su área, sobre su medio ambiente, con todos los desmontes, no solamente acá sino en otros lados del mundo. Las aves empiezan a emigrar, también hoy en día se ven muchísimos Tucanes, y muchas veces ante el desconocimiento la gente hace daño”, expresó.

En ese sentido comentó que asistió a un loro silvestre, rescatado en la zona de San Lorenzo, que sufrió la quebradura de un hueso producto del impacto del proyectil de una honda.

“Lo encontraron herido, lo asistimos, lamentablemente un hueso era insalvable, así que ahora vamos a hacer todo el manejo adecuado como para que viva en cautiverio. Se va a un refugio de animales en Jujuy para que interactúe con la misma especie y en el caso de que se pueda sacar cría, las cría se introducirá en su hábitat”, señaló.

Además de tucanes, el profesional enumeró a otras especies como serpientes, tortugas y loros, son víctimas del tráfico ilegal y mascotismo. “Los loros son aves que se reproducen con la misma familia, con la misma pareja, y en el mismo nido toda su vida, para sacar un lorito pichón, voltean el nido, matan a uno de los padres, y esa pareja no se vuelve a reproducir nunca más en la vida”, indicó a modo de ejemplo.

“Con cualquier tipo de animal, los que nos tienen que regir al ser humano como una especie pensante, es respeto. Actuamos con respeto, actuamos con distancia, ellos están en su lugar, o están buscando un refugio. Si no lo conoce, alejate, dale espacio para que busque su salida. Llamá una persona idónea, no lo lastimes, no lo apedrees, muchas veces el animal se va a querer defender porque lo acorralan”, insistió.

Por consultas y atención: 3874 69-8127 o Vicente López 1465.