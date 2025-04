Para "terminar con el kirchnerismo", Marra llamó a defender "las ideas de Milei"

El candidato a legislador porteño de la UCEDE, Ramiro Marra, se refirió a las elecciones del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires en las que competirá por fuera de La Libertad Avanza y contra otros 16 candidatos, entre otros, el vocero presidencial, Manuel Adorni, a quien no ve como un rival sino como un complemento. En ese sentido, dijo seguir dentro del espectro de "las mismas ideas" que el presidente Javier Milei para "terminar con el kirchnerismo".

El postulante, expulsado a fines de enero del espacio libertario por orden de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, aseguró que su alejamiento no implicó un corrimiento ideológico sino que continuará dando las mismas peleas que el oficialismo nacional, pero en el distrito porteño. "Nunca me fui del lugar de donde estoy, de que tengo uso de razón, de la defensa de la sede de libertad. Tengo las mismas ideas que Milei. Es una discusión ideológica y moral", dijo.

En ese sentido, Marra pidió no desviar el debate hacia una discusión "política electoral" y "de rótulos". "No discutamos rótulos, discutamos ideas. Por eso hay que darle un reconocimiento a esta batalla cultural que tiene el Presidente como máximo referente y que no tenemos que dejar de darla", enfatizó.

Ramiro Marra sobre las elecciones de CABA: "Necesitamos mayorías para terminar con el kirchnerismo"

El candidato de la Unión de Centro Democrático (UCEDE) también negó estar disputando una interna con Adorni por el voto libertario, sino que, el principal rival es el peronismo. "No estoy compitiendo de manera directa con Manuel Adorni, estoy compitiendo contra las ideas del kirchnerismo", remarcó.

En diálogo con Radio Rivadavia, Marra también planteó sus diferencias y similitudes con el gobierno de Jorge Macri. "Yo quiero mejorar muchas de las cosas que hizo el PRO, cambiar también otras", dijo y agregó: "El PRO va a tener que acompañar mis propuestas si realmente está preocupado por lo que pasa en la vida pública".

En esa línea insistió en que su lugar en la Legislatura es de oposición al PRO, ya que, pese a estar de acuerdo en ciertos aspectos, no coincide con la intensidad de sus políticas. "Tengo propuestas mucho más severas, como tolerancia cero, porque se perdió el control de la vía pública", señaló

De todas maneras, recalcó que, más allá de las diferencias, el objetivo común es frenar el avance de "Es Ahora Buenos Aires", el frente del PJ que lidera Leandro Santoro. "Acá lo que necesitamos es conseguir las mayorías para terminar con el kirchnerismo y su ideología", enfatizó.

Con información de Ámbito