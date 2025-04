En Argentina, el 77% de las empleadas de casas particulares está en la informalidad

El trabajo informal en Argentina sigue en niveles preocupantes: el 77% de las empleadas de casas particulares no está registrada de manera formal en el sistema laboral, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La principal causa, advierten, es el desconocimiento de los empleadores sobre los trámites necesarios para la formalización.

"En este tipo de trabajos hay un grado afectivo, familiar. Entonces, el empleador y el trabajador tienen otro tipo de vínculo y, a veces, esa misma afectividad es la que conlleva a la falta de registro. Cuando nos llega el conflicto, ya nos llega con una relación laboral que no ha sido registrada en su totalidad o en parte", indicó Diana Edith García, directora del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Además, agregó: "Cuando indagamos un poco en esa cuestión, tiene que ver con que mucha gente desconoce cómo proceder a un registro. Creo que hace falta mayor difusión. Me refiero concretamente a los empleadores, que son quienes desconocen de qué manera proceder".

Por otra parte, García explicó qué parte de esa población que contrata personal doméstico son adultos mayores, muchas veces enfermos que, ante su necesidad, "tratan de paliar lo que les está haciendo falta y no salen a buscar una ayuda para proceder a un registro", porque no pueden moverse de sus casas o no tengan el manejo o las herramientas para hacer el registro correspondiente: "Muchas de ellas ni siquiera saben cómo manejar una computadora como para decir, puedo registrar mi empleada por más que lo quieran hace", añadió.

Para García, "no hay una maldad intencional en el empleador" cuando no procede al registro porque, de hecho, otra fase de los estudios que pudieron hacer es que, dentro de los empleadores, hay una mayor población de clase media, media-alta y alta y destacó que "los que son de mayor nivel económico en general las tienen registradas" porque tienen el "incentivo" de que se produzca "un descuento en el impuesto de ganancias", sin embargo, en la clase media, que son los que también salen a trabajar y "necesitan que le cuiden al nene", no llegan a eso.

El encuentro fue realizado en la Biblioteca Nacional, con representantes de la OIT y de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Trabajo informal en Argentina: comparación regional

Según datos del FORLAC 2.0, la tasa de trabajo informal en América Latina y el Caribe es del 54,4%. En Argentina, entre jóvenes de 15 a 24 años, alcanza el 68%. “Esto demuestra que el problema en el país es más grave que en otras economías de la región”, advirtió la especialista de la OIT.

En paralelo, el INDEC informó que, en los principales aglomerados urbanos, el 42% de los trabajadores no tiene acceso a derechos laborales. Aunque se registró una leve mejora respecto al año pasado, la informalidad sigue afectando a millones de argentinos.

Con información de C5N