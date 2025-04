Miguel Ángel Russo, entre la derrota y el caos en San Lorenzo: "No nos tiene que afectar"

Luego de una semana marcada por el escándalo con su Presidente, Marcelo Moretti, y la cámara oculta en la que cobra una presunta coima por fichar a un juvenil que desencadenó, entre otras cosas, en una denuncia penal de Néstor Ortigoza y un allanamiento de la sede en la noche del viernes, San Lorenzo perdió agónicamente 1-0 contra Rosario Central en el Nuevo Gasómetro.

Miguel Ángel Russo, director ténico del Ciclón, habló en conferencia de prensa y habló del difícil momento que atraviesa el club."Nosotros hablamos pura y exclusivamente de fútbol. El momento no nos tiene que afectar, cuando toca el referí el silbato estamos solos en el buen sentido. Acá tenemos que rendir y buscar lo mejor, después puertas para adentro hablamos mucho con los más chicos y grandes. Tratar de mantener la calma y buscar lo mejor para nosotros el día del partido", expresó.



"Yo tengo que concentrarme en los jugadores y especialmente en los más chicos. ¿Cómo se hace para abstraer al plantel? manteniendo la calma y tranquilidad. Estamos en un contexto que no es el común y el normal, entonces hay que hablar mucho con los más chicos y grandes para que no comentan el error de hacer declaraciones. Hablo de fútbol nomás", completó más tarde.

Russo y la derrota de San Lorenzo con Rosario Central

Sobre el rendimiento de San Lorenzo en la caída ante Rosario Central, Miguel Ángel Russo aseguró que "fue parejo. Te duele perder sobre la hora, hay muchas cosas positivas y otras que seguir mejorando", dijo. "Tuvimos muchas situaciones y en el final ellos marcaron la diferencia sobre la hora. Esto es así, el trámite del partido de San Lorenzo para mi fue bueno en muchos momentos. El rival en un momento se defendió y jugó de contragolpe", añadió.

"Fue de control nuestro, pero es fútbol. Duele perder sobre el final y que te hagan un gol sobre la hora te duele mucho más. Ha sido un rival exigente, pero hicimos un gran partido. Ahora nos toca rescatar lo bueno y meternos otra vez buscando lo mejor para el club. Fue un partido parejo con muchas situaciones nuestras", concluyó.

Con información de TyC Sports