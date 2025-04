El titular del PRO, Mauricio Macri, convocó a los principales referentes del espacio a la sede ubicada en en el barrio porteño de San Telmo para profundizar el debate entorno al acuerdo electoral que buscan cerrar en la provincia de Buenos Aires con La Libertad Avanza.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la reunión duró una hora y media, y se acordó “profundizar el diálogo” con el partido que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y ampliar la convocatoria a otras fuerzas políticas que representan “el cambio” en el territorio que gobierna Axel Kicillof.

Pese a las coincidencias, el expresidente Macri marcó sus matices al insistir en la necesidad de cerrar acuerdos entre espacios, es decir formalizar una lista conjunta que incluya al sello del PRO, de LLA, y que adhiera también al radicalismo, algo que en Casa Rosada no ven con buenos ojos.

Durante la reunión que tuvo lugar en el cuarto piso de Balcarce 412, se decidió reunir además a los concejales bonaerenses, en un evento que tendrá lugar en dos semanas, y que configurará los primeros acercamientos al armado para la provincia.

Otro de las conclusiones que dejó la cumbre amarilla fue el rechazo a las reelecciones indefinidas de los intendentes, postura histórica del PRO.

Estuvieron presentes Cristian Ritondo, titular del PRO en PBA, y el diputado nacional Diego Santilli, también los intendentes Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Javier Martínez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio), Ramón Lanús (San Isidro), Sebastián Abella (Campana), Marcelo Matzkin (Zárate), Diego Reyes (Puan), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Jorge Etcheverry (Lobos) y Lisandro Matzkin (Pringles).

Los diputados bonaerenses, Matias Ranzini, Adrian Urreli, Agustín Forchieri, y los senadores de PBA, Christian Gribaudo, y Alejandro Rabinovich completaron la nómina de asistentes. Por su parte, Nestor Grindetti participó de manera virtual.

Tras la reunión, y en el marco de una recorrida por la ciudad de Balcarce, Macri se mostró en compañía del intendente Esteban Reino, e hizo públicos sus condicionamientos para acordar con el Gobierno. Lo que busca es un entendimiento “entre ambos partidos” que pueda además incluir a un sector de la Unión Cívica Radical liderada por Maximiliano Abad en la provincia para abroquelar un espacio anti K que le dispute el territorio donde el peronismo es hegemonía.

“Lo que hay es coincidencia en algunas ideas y una responsabilidad institucional. Nosotros queremos ayudar a que las cosas salgan bien. Si le va bien al gobierno, le va bien a la Argentina”, reveló en una rueda de prensa, aunque advirtió: “Cristian Ritondo está conversando con sectores de La Libertad Avanza. Pero todo será con límites claros”.

Para el expresidente “no todo vale” y el PRO debe hacer valer “los valores, la historia, y los equipo”, en una clara síntesis de la identidad del espacio que busca hacer respetar. Además, manifestó críticas contra Karina Milei, y el armador bonaerense, Sebastián Pareja.

“Al presidente no lo cuidan y le dicen cosas todos los días que no son acordes a la realidad. La primera es que todavía no hemos escuchado claramente un mensaje de vocación de hacer una alianza de partidos. Después está el para qué: para qué proyecto, para qué ideas, para la defensa de qué valores. Y por último los nombres”, desarrolló.

Por su parte, el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, tras la reunión en San Telmo, insistió que la administración libertaria ha demostrado que tiene “muchísima voluntad” de sellar un acuerdo, y destacó la participación de la menor de los Milei en las negociaciones.

“Cuando el Gobierno sienta en la mesa a alguien como Karina Milei o el propio Presidente, demuestra la voluntad del Gobierno de tener una alianza en la Provincia de Buenos Aires. Cuando sus principales figuras ratifican con la presencia en estas reuniones, habla de la importancia que ellos le dan a poder trabajar juntos en la Provincia de Buenos Aires”, puntualizó.

Además, aclaró que el expresidente Macri “acompaña la decisión de la Provincia de Buenos Aires”, aunque remarcó que “la responsabilidad de provincia la tiene quien es su presidente”.

“Venimos charlando, hay tiempo, la alianza falta meses para que se presente. Ahora es un trabajo más de distrito por distrito, de cuidar la gobernabilidad de nuestros intendentes, de ampliar, y de entender que en la provincia de Buenos Aires debe haber un frente común para ganarle al peronismo, que ha demostrado que más allá de su pelea va a ir en forma unificada”, contó en declaraciones a la prensa.

Por último, en las vísperas de las elecciones porteñas programadas para el 18 de mayo, lo que configurará la primera demostración de fuerzas entre el PRO y LLA, Ritondo aclaró: “No especulamos, la realidad provincial la da el territorio que tienen nuestros intendentes y el desarrollo que viene haciendo el PRO desde hace tiempo. La provincia de Buenos Aires necesita de una alianza o un frente importante para ganarle al kirchnerismo”.

