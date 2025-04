La Convención Nacional de la UCR, prevista para el próximo 25 de abril, se postergó por pedido de los dirigentes que todavía tienen “procesos electorales abiertos” en sus provincias. Esa fue la explicación publicada en un breve comunicado del partido centenario en su página web. Lo llamativo es que justamente se trata del órgano que se encarga de establecer, entre otras cosas, las políticas de alianzas. “Iba a ser una mala foto”, reflexionó un boina blanca en diálogo con Infobae.

Los gobernadores fueron los principales detractores de la convocatoria por su resistencia al liderazgo de Martín Lousteau. Mientras tanto, los correligionarios con lapicera para armar listas analizan los efectos del triunfo de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, donde La Libertad Avanza quedó como tercera fuerza. Con el acuerdo ya sellado en Chaco con los libertarios, Mendoza y Corrientes siguen en la lista de espera. Jujuy será el próximo test; los bonaerenses aguardan por los resultados porteños y en Córdoba hay más rumores que hechos concretos.

El triunfo de Pullaro en Santa Fe no fue una gran sorpresa. Todos los ojos estaban puestos en cómo sería el desempeño de La Libertad Avanza, que se presentó por primera vez sin aliados. Por la buena imagen del presidente Javier Milei entre los santafesinos, el gobernador había pensado en la posibilidad de sumar a los libertarios en su coalición. Fue rechazado. Es por eso que el desempeño radical en la elección abrió un abanico de incógnitas: ¿Es necesario aliarse con los libertarios? ¿Una estrategia provincial se puede replicar a nivel nacional? ¿En las provincias con elecciones desdobladas va a pesar más la territorialidad o el relato anti-casta? ¿Es correcta la ausencia de una política de alianza acordada a nivel nacional para la UCR?

Uno de los gobernadores que tiene el partido centenario celebró el triunfo de Pullaro pero hizo un advertencia: “Hubo votos que Maxi tuvo en el 2023 que se fugaron a Nicolás Mayoraz”. “Nuestro electorado está tomado por La Libertad Avanza, según el distrito”, analizó.

Pese a la postergación de la Convención Nacional, los radicales se acogerán a las decisiones que se tomen en los congresos partidarios provinciales. Es el caso del territorio bonaerense. Los conducidos por Maximiliano Abad tuvieron una de cal y una de arena: fracasó (por el momento) la posibilidad de revivir Juntos por el Cambio con el PRO como principal aliado, pero el desdoblamiento de las elecciones les dio tiempo para organizar una estrategia y, además, los ayudará a poner en valor su territorialidad. “La fortaleza de la UCR está en el interior de la provincia”, aseguran entre las autoridades partidarias.

La UCR tiene 27 de 135 intendentes bonaerenses. Los jefes comunales retuvieron en el interior cierta estructura propia con la que, fundamentalmente en la cuarta, sexta y quinta sección electoral, pueden llegar a incidir en la pelea por las bancas. Mientras tanto, el tiempo ganado gracias a la decisión de Axel Kicillof les permite esperar los resultados en la ciudad de Buenos Aires para buscar nuevos socios. También esperarán a ver qué tan efectivo será el llamado a la unidad de Cristina Kirchner.

En Córdoba ya dan por hecho que Rodrigo de Loredo encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza. El presidente del bloque de la UCR lo desmiente rotundamente. “No hay nada cerrado pero sería catastrófico para nuestros adversarios”, dicen los radicales en la provincia mediterránea. A diferencia de Santa Fe, en el territorio cordobés sólo hay elecciones nacionales, donde se ponen en juego 9 bancas en la Cámara baja. No hay posibilidades de un experimento local. Históricamente el peronismo cordobés no logró un buen desempeño en las elecciones legislativas, por lo que Martín Llaryora presiona para tener a Juan Schiaretti en la lista de candidatos, para aprovechar su buena imágen y el capital de conocimiento público nacional que logró en las presidenciales del 2023.

De Loredo sospecha que el peronismo busca instalar su supuesto acuerdo con Milei para finalmente frustrar una lista de UCR/Libertarios. ¿Pero entonces quiere integrar la lista de candidatos de La Libertad Avanza? El radical evita dar respuestas concretas. Duda, dice que no lo tiene resuelto y cree que no es una decisión que deba tomar solo. Un posible impedimento para concretar el acercamiento puede llegar a ser el mantra que impuso Karina Milei: nada de alianzas, sólo acuerdos con dirigentes. Mientras tanto, tras la salida de Diana Mondino de la Cancillería, quien sonaba como candidata en Córdoba, los libertarios ensayan con Agustín Laje. Tampoco habría que perder de vista a Luis Juez, el senador que todavía tiene dos años de mandato pero no pierde la oportunidad de instalarse para el 2027.

Corrientes atraviesa también un panorama complejo: además de las elecciones legislativas, se elegirá un nuevo gobernador. En una entrevista en una radio local, Gustavo Valdés confirmó que existen conversaciones con La Libertad Avanza para formar una alianza. "Estamos invitando porque queremos ampliar nuestro espacio", aseguró el mandatario. Otra frase que llamó la atención fue la respuesta que dio al conductor ante la posibilidad de que el oficialismo ganara en primera vuelta: “Eso lo decíamos antes”, respondió el radical correntino.

El reportaje se dio luego de la reunión de Valdés con Karina Milei en la Casa Rosada. Según trascendió, la hermana del Presidente volvió a ratificar su estrategia electoral: no habrá alianzas, sólo acuerdos con dirigentes. Para colmo, en redes sociales trascendió una foto del encuentro pero se trató de una imágen de archivo. En Twitter los libertarios lo acusaron de querer instalar un acercamiento que no existe. “¿Salió satisfecho de la reunión?”, le preguntó otro de los periodistas. “Son las primeras conversaciones”, respondió el gobernador con un dejo de desánimo.

Para la elección de Mendoza falta un montón. Es lo que analizan en Casa Rosada. Según pudo saber Infobae, existen conversaciones pero aún no se llegó a ningún acuerdo concreto, sobre todo, cómo se implementaría el armado de listas. “Por ahora son charlas superficiales”, aseguran. El gobernador mendocino espera esa definición para decidir el calendario local.

Cornejo maneja un tablero amplio de posibilidades para el calendario electoral: la ley 8619 fijó que las elecciones generales por las bancas de la Legislatura deben realizarse el año siguiente al que se votan los legisladores nacionales. De hecho, los diputados y senadores provinciales que se eligen en comicios intermedios asumen en mayo del año posterior, no en diciembre. Pero el mandatario provincial tiene algo seguro: si llega a un acuerdo con Javier Milei, unificará las elecciones locales con las nacionales. Caso contrario, desdoblará. También planea dar definiciones sobre el futuro de las PASO durante el mes de mayo. “Tenemos tiempo pero la definición es inminente”, dicen.

Según pudo reconstruir este medio, la Convención Nacional se realizará a mediados de noviembre, una vez finalizado el proceso electoral. Esta fecha coincidirá con la renovación de autoridades, lo que podría generar una nueva puja por la presidencia del Comité, actualmente en manos de Evolución y con Lousteau a la cabeza. También se definirán los titulares de bloque en las Cámaras del Congreso, y todos los dirigentes que hoy ocupan esos puestos son resistidos. “Hay una contradicción en todos los territorios y entre todos los radicales”, analizan los más pesimistas.

Con información de Noticias Argentinas