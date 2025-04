Una fuerte tormenta obligó a suspender el duelo entre Atlético Tucumán e Independiente

Independiente de Avellaneda no pudo disputar el duelo crucial frente a Atlético Tucumán, debido a una fuerte lluvia que afectó el campo de juego del estadio Monumental José Fierro en la capital tucumana.

El plantel del equipo rojo regresará a Buenos Aires, y se le plantea un problema importante para la logística planificada.

Se estima que el duelo del campeonato local argentino se jugará en esta semana, entre los enfrentamientos ante Deportivo Riestra, el domingo 27 de abril, y Rosario Central, 4 de mayo.

Por otra parte, el partido no podrá postergarse para este sábado porque San Martín de Tucumán disputará el duelo frente a All Boys en condición de local. Por ende, el operativo policial no contará con los agentes de las fuerzas de seguridad necesarios para ambos partidos.

¿Qué dijeron los protagonistas del enfrentamiento?

El árbitro principal, Darío Herrera, se acercó a la prensa y confirmó la suspensión del partido.

“La situación es bastante complicada, sabemos que el pronóstico indica que la lluvia va a seguir un rato largo. La cancha no está en condiciones, hay mucha agua en varias zonas, esto complicaría el tramo del partido y la integridad física de los jugadores... en estas condiciones no va a arrancar el partido”, sentenció Darío Herrera.

Por otro lado, el presidente del “Rojo”, Néstor Grindetti, opinó sobre la suspención del encuentro.

Grindetti dijo: “yo recién estuve recorriendo la cancha, este todo tapado con agua, la pelota no circulaba. Lo más importante es que no podemos arriesgar a nuestros jugadores, aparte el pronóstico dice que va a seguir lloviendo, así que vamos a tener que correr el partido.

“Independiente se vuelve esta noche, porque el lunes tenemos que viajar a Paraguay. Vamos a ver si podemos encajar el partido antes del duelo con Riestra”, aclaró el presidente de Independiente.

Con información Noticias Argentinas