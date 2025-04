Spotify se cayó a nivel mundial: miles de usuarios reportaron fallas

Una caída global de Spotify dejó este miércoles a millones de usuarios sin acceso a sus canciones, playlists y podcasts favoritos. El popular servicio de streaming de música experimentó una falla masiva que afectó tanto a la aplicación móvil como a su versión de escritorio.

“Algo salió mal. Intentá de nuevo”, era mensaje que comenzó a aparecer en las pantallas de miles de personas alrededor del mundo, justo después de las 10 de la mañana (hora argentina).

La empresa sueca reconoció rápidamente los inconvenientes a través de su cuenta oficial de soporte en X (ex Twitter): “Somos conscientes de algunos problemas en este momento y los estamos revisando”, publicaron. Sin embargo, incluso su página de estado —donde suelen informar sobre fallas— también estuvo caída.

El sitio Downdetector, que monitorea interrupciones de servicios digitales, registró un pico de más de 40.000 reportes de fallas solo en EE.UU. Otros países como el Reino Unido, Alemania, Brasil y varios de América Latina también notificaron problemas similares, lo que confirmó que se trataba de un incidente global.

Los principales errores reportados estuvieron relacionados con la imposibilidad de acceder al inicio de la app, problemas con el buscador y fallas en la reproducción de música. Aunque en su mayoría se concentraron en la versión móvil, también hubo quejas de usuarios del reproductor web.

Qué hacer para que Spotify vuelva a funcionar

Voceros de Spotify aseguraron a medios internacionales que un problema con la función de búsqueda ya había sido identificado y que la solución estaba comenzando a implementarse. “La actualización ya comenzó a llegar a los usuarios”, informaron, y aclararon que no es necesario descargar una nueva versión de la aplicación, ya que se trata de un parche aplicado en segundo plano.



Mientras tanto, los memes y las quejas no tardaron en copar las redes sociales. Muchos usuarios aprovecharon para expresar su frustración por no poder poner música durante el trabajo o sus actividades cotidianas.

Aunque Spotify ya comenzó a estabilizar el servicio, aún hay reportes de errores aislados. Desde la empresa aseguran que el funcionamiento completo se restablecerá en las próximas horas.

Con información de Clarín