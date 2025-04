HBO volvió a sorprender a los fanáticos del mundo mágico con un anuncio muy esperado: la confirmación del elenco principal para la nueva serie de Harry Potter. De este modo, la adaptación televisiva de la emblemática saga creada por J.K. Rowling comienza a tomar forma concreta. Con esta noticia, crece la expectativa por ver cómo se reimaginará la historia en un nuevo formato, que mantendrá la fidelidad al universo original que marcó a varias generaciones.

Desde su publicación en 1997, la saga de Harry Potter logró algo que pocas historias alcanzaron: mantenerse vigente y querida por generaciones enteras. Ahora, con esta nueva propuesta televisiva, HBO busca no solo homenajear el legado de los libros, sino también ofrecer una mirada renovada que conecte con públicos más jóvenes. Con una producción ambiciosa y un enfoque que promete explorar con mayor profundidad el universo creado por J.K. Rowling, la serie se perfila como uno de los proyectos más esperados del mundo del entretenimiento de los próximos meses. A continuación, los que se suman al proyecto:

John Lithgow será Albus Dumbledore





La nueva generación del mundo mágico: anunciaron el elenco de la serie de Harry Potter

Reconocido como uno de los actores más versátiles de su generación, Lithgow brilló tanto en la televisión como en el cine y el teatro. En su carrera acumuló seis premios Emmy, dos premios Tony y un Olivier, además de haber sido nominado al Oscar y al BAFTA. Su incorporación al elenco aporta una cuota de prestigio y solidez, y promete una interpretación profunda y matizada del querido director de Hogwarts.

Janet McTeer será Minerva McGonagall





Con una presencia escénica imponente y una sensibilidad interpretativa notable, McTeer es reconocida con el Tony, el Globo de Oro y el Olivier. Además, fue nominada al Oscar en dos oportunidades y también al Emmy. Su carrera combina grandes papeles teatrales con destacados trabajos en televisión y cine, lo que la convierte en una elección ideal para encarnar a la profesora McGonagall, un personaje clave en la historia.



Paapa Essiedu será Severus Snape





Actor británico en constante ascenso, Essiedu fue muy aplaudido por sus interpretaciones en proyectos como I May Destroy You y The Lazarus Project, que le valieron nominaciones al Emmy y al BAFTA. Su elección como Snape despierta mucha expectativa, ya que se trata de uno de los roles más complejos del universo Potter: un personaje con múltiples capas, emociones contenidas y un pasado cargado de secretos.

Nick Frost será Rubeus Hagrid





Conocido por su participación en comedias británicas como Shaun of the Dead y Hot Fuzz, Frost logró construir una carrera sólida que combina humor y ternura. Fue nominado al BIFA (British Independent Film Awards) y es muy querido por el público. Su carisma natural y su capacidad para conectar con la audiencia encajan perfectamente con el personaje de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts que se ganó el corazón de generaciones de lectores y espectadores.

Luke Thallon será Quirinus Quirrell





Al ser un actor joven con formación teatral, Thallon llamó la atención en producciones británicas recientes por su intensidad y versatilidad. Aunque su participación será más breve, su papel como el primer profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras al que se enfrenta Harry es clave para el desarrollo inicial de la historia.

Paul Whitehouse será Argus Filch





Figura icónica del humor británico, Whitehouse es un actor y comediante con una larga trayectoria que incluye múltiples premios BAFTA (ganó cinco). Con su estilo particular, dará vida al severo —y un poco cómico— celador de Hogwarts, un personaje que se mueve entre la autoridad exagerada y el alivio cómico dentro del relato.

Todo lo que se sabe sobre la serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter será una adaptación fiel de los libros escritos por J.K. Rowling, quien también participa como productora ejecutiva. La producción promete volver a recorrer el Mundo Mágico con una mirada fresca, pero manteniendo la esencia de la historia que conquistó a millones de lectores y espectadores. Con un enfoque detallado y profundo, se espera que la serie explore con más tiempo y dedicación cada rincón del universo creado hace más de 25 años, y lleve las aventuras de Harry, Hermione y Ron a una nueva generación.

Cada temporada se centrará en uno de los siete libros, lo que permitirá un desarrollo más amplio de los personajes, las tramas y los conflictos. La serie estará disponible exclusivamente en la plataforma Max, en todos los territorios donde la tiene presencia. A pesar de esta nueva versión, las películas originales —consideradas ya clásicos del cine— son parte fundamental del universo Potter y continuarán disponibles para quienes crecieron con ellas o quieran descubrirlas por primera vez.

Detrás de este ambicioso proyecto están HBO, Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. Asimismo, Francesca Gardiner, conocida por su trabajo en producciones como Succession y His Dark Materials, está a cargo del guion y de la producción ejecutiva. Por otro lado, Mark Mylod, quien también formó parte de Succession, dirigirá varios episodios y sumará su mirada como productor. Junto a ellos, se suman como productores ejecutivos Neil Blair, Ruth Kenley-Letts y David Heyman, este último reconocido por haber producido las películas originales de la saga.

Con información de La Nación