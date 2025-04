En Pasaron Cosas, el intendente de Vaqueros y actual candidato a senador provincial por el departamento de La Caldera, Daniel Moreno, se refirió a la causa judicial que enfrenta por abuso sexual, y aseguró que el proceso judicial “no se va a dar” debido a irregularidades en la elevación a juicio. Además, consideró que la denuncia fue parte de una operación política para perjudicar su imagen antes de las elecciones de 2023.

“Ese juicio ya no está elevado. Estaba mal instrumentado desde el inicio, y eso se apeló. La Corte de Justicia tomó intervención y nos dio la razón. El juicio no se va a dar nunca”, afirmó Moreno, desestimando las versiones que vinculan su postulación al Senado con un intento de buscar fueros judiciales.

Asimismo, Moreno sostuvo que “la gente de Vaqueros me conoce, sabe cómo soy. Es imposible que yo haya hecho eso. Para mí fue una maniobra política desde el primer momento”.

En esa línea, el jefe comunal recordó que la denuncia fue presentada a pocos días de los comicios del año pasado: “Me denuncian 15 días antes de las elecciones de 2023, por un hecho que supuestamente ocurrió en noviembre de 2019. ¿Tres años y medio después? No me cierra”.

Moreno sostuvo que confía en que la justicia actuará de manera imparcial: “Yo se lo dejo directamente en manos de Dios y de la justicia, que son más justos. Estoy tranquilo porque no tengo nada que esconder”, expresó.

Por otro lado, el intendente se refirió a la reciente viralización de un video en el que, mientras observa un artefacto para picar cebolla sin lágrimas, se lo escucha decir: “Las mujeres tienen que llorar”. La frase generó rechazo en redes, aunque él asegura que fue “editado y sacado de contexto”.

“No ponen todo el video. Fue una charla en broma, estábamos riéndonos. Después aclaro, digo lo que dice Shakira: ‘las mujeres ya no lloran, facturan’. Pero eso no lo pusieron. Me sacaron de contexto”, dijo.