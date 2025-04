EE.UU. dijo que "más de 50 países" piden negociar aranceles

Más de 50 países afectados por la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, habrían hablado con el mandatario con el fin de negociar los gravámenes, aseguró este domingo (06.04.2025) el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Unas conversaciones sobre el tema, añadió, podrían tardar meses en dar frutos.

"Anoche recibí un informe del Representante de Comercio según el cual más de 50 países se han puesto en contacto con el presidente para iniciar una negociación", expresó Hassett en una entrevista en el programa 'This Week', de la cadena ABC News. En tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a NBC que ese medio centenar de estados busca "reducir los aranceles y poner fin a la manipulación de sus divisas”.

Bessent, sin embargo, matizó señalando que "vamos a ver si lo que tienen que proponer es creíble, porque después de 20, 30, 40 o 50 años de mal comportamiento, no se puede empezar de cero". El arancel global del 10 por ciento que Trump anunció esta semana entró en vigor el sábado, en una medida que amenaza con provocar aún más turbulencias en las bolsas internacionales.

¿Por qué Rusia no?

Hassett, que fue uno de los miembros de la administración que se reunieron con Trump mientras deliberaba sobre los aranceles, reconoció que "podría haber algún aumento" de los precios, pero negó que los gravámenes vayan a suponer "una carga pesada" sobre el consumidor estadounidense. "Nuestro enfoque es reducir los impuestos, el gasto y la regulación e imponer una línea de base arancelaria en todo el mundo, golpeando a los actores más duros", agregó.

Sin embargo, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, advirtió en entrevista con CBS que los nuevos aranceles no estarán sujetos a posibles negociaciones. "No habrá aplazamiento. Las reglas no están equilibradas y el presidente Trump lo va a arreglar", indicó. "Este no es el tipo de cosas que se pueden negociar en unos pocos días o unas pocas semanas", advirtió Bessent, quien sugirió que los aranceles estarán en vigor al menos varios meses.

Hassett, en tanto, fue consultado sobre por qué se impuso aranceles a aliados como la Unión Europea, Israel o Japón, y no a Rusia. "Rusia está en medio de negociaciones de paz (con Ucrania) que afectan a miles de personas", por lo que imponer gravámenes "no es apropiado", respondió. "Esto no significa que Rusia vaya a ser tratada de forma muy diferente a todos los demás países durante mucho tiempo”, añadió.

Con información de EFE, AFP