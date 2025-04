Gerardo Milman dijo que "pronto" se sabrá quién le puso el arma en la mano a Sabag Montiel

El diputado nacional Gerardo Milman se refirió hoy al intento de homicidio contra la ex presidenta Cristina Kirchner y aseguró que "pronto" se sabrá quién "le puso una pistola en la mano" a Fernando Sabag Montiel, el hombre acusado de intentar asesinar a la ex mandataria.

"La Justicia va avanzando rápidamente en poco tiempo y pronto va a salir a la luz quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel", aseguró Milman en una entrevista para el portal MDZ.

Asimismo, el legislador consideró que las acusaciones en su contra son "ridículas" y contó que le provocaron "consecuencias físicas y emocionales". "Me inventaron esta causa y me comí la curva a 1.200 kilómetros por hora", sostuvo.

En 2022, el nombre del diputado apareció en los medios en relación con el intento de asesinato de Fernández de Kirchner.

Según trascendió en ese momento, Milman habría comentado en una reunión: "Cuando la maten, estoy camino a la costa". Estas declaraciones lo vincularon indirectamente al intento de asesinato, aunque no se presentaron pruebas concretas que lo implicaran directamente en el hecho.

"A mí me acusan de haber dicho en el bar Casablanca la frase cuando la maten, voy a estar camino a la costa , con dos secretarias mías. ¿Cuando la maten a quién? ¿A una perra que se fracturó una pierna? Es una frase vacía. No la dije, pero si la hubiese dicho no quiere decir nada", argumentó Milman.

Con información de Noticias Argentinas