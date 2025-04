“El momento amerita que no haya egos ni caprichos”: Massa llamó a la unidad

El ex ministro de Economía Sergio Massa aseguró que el momento actual del país "amerita que no haya egos ni caprichos" e hizo un llamado a la unidad en medio de la interna entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Kirchner.

"El momento del país amerita que no haya vanidades, egos, ni caprichos. Y que tengamos todos una posición de estar dispuestos a ceder y estar dispuestos a tender la mesa para tratar de acercar siempre las partes", aseguró Massa durante un encuentro en la ciudad de San Fernando.

Sobre el debate en Unión por la Patria (UxP) por el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, Massa sostuvo: "Yo no sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo?¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿si o no Después discutamos la táctica".

Además, el fundador del Frente Renovador (FR) dio definiciones sobre la posición que debe tomar la oposición al gobierno del presidente Javier Milei respecto de las elecciones legislativas de este año.

"Tenemos que contribuir a que haya unidad y una alternativa al gobierno. Es la responsabilidad que tenemos y cada uno debe construirla", subrayó Massa.

Y agregó: "La división es la garantía de éxito de Milei, y la sociedad no nos va a perdonar que no hayamos tenido la generosidad y la capacidad de ceder para representar a quienes rechazan este gobierno".

Asimismo, el tigrense afirmó que el FR tiene como "primera responsabilidad el rol de construir y garantizar unidad".

"Mientras la sociedad espera que seamos los que proponemos alternativas, construimos esperanza y damos debate para renovarnos y asumir nuestros errores, estamos en un debate de táctica electoral, ni siquiera en una discusión de propuesta electoral alternativa", describió Massa.

En este sentido, manifestó: "Eso nos daña enormemente en la confianza de los que esperan de nosotros firmeza, claridad, transparencia en nuestra propuesta, un rol firme en el rechazo de las políticas de este gobierno y un rol propositivo".

"Si no entendemos que tenemos que tener un rol de protagonismo en ese sendero, estamos en un problema", planteó el ex titular de Hacienda.

Durante la reunión estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Alexis Guerrera; el ministro de Transporte de la Provincia Martín Marinucci; el intendente de San Fernando Juan Andreotti, anfitrión del encuentro, y Diego Giuliano, diputado nacional y presidente del Frente Renovador.

También formaron parte intendentes bonaerenses del FR, legisladores provinciales, diputados nacionales, funcionarios y dirigentes del espacio que lidera Massa.

