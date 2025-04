Argentina ajustará su marco legal ante el impacto de nuevos aranceles, afirmó Milei

El presidente Javier Milei participó de la gala American Patriots Gala, organizada por Make America Clean Again (MACA) y We Fund the Blue. En este contexto, el mandatario adelantó que Argentina readecuará su legislación para atenuar el impacto de los aranceles estadounidenses.

El viaje de Milei se organizó muy recientemente, por una invitación directa de parte de los organizadores al Presidente. En la cena, lo acompañaron el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Gerardo Werthein y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Durante el evento, el presidente Milei fue recibido con aplausos y ovaciones por los presentes. Al subir al escenario, brindó un breve discurso. “Para todos estos objetivos y medidas, la totalidad de la política, los medios, los sindicatos y muchos empresarios acomodados por el régimen anterior repitieron una y otra vez que era imposible la función”, aseguró.

“Como resultado de todas las medidas implementadas. El crecimiento punta a punta de diciembre de 2023 a 2024 fue del 6%, razón por la cual sacamos de la pobreza al 20% de la población argentina”, destacó y ratificó: “Nuestra agenda de reformas continúa porque nuestro país. Nuestro objetivo es ser el país más libre del mundo”.

En ese sentido, anunció que “la Argentina va a avanzar en readecuar la normativa de manera que cumpla con los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocas elaborados por el presidente Donald Trump”. Esto es el resultado de la reunión que mantuvo Werthein con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, en la que iniciaron una negociación para aplacar el impacto del aumento de los aranceles, impuestos por Trump.

Sobre este punto, anunció también: “En el marco del TIFA, vamos a avanzar en la armonización de los aranceles de una canasta de cerca de 50 productos para que fluyan más libremente entre nuestras dos naciones”.

“Ya hemos cumplido nueve de los 16 requerimientos necesarios y he instruido la Cancillería y en la Secretaría de Comercio de mi país para que avancen en el cumplimiento de los requerimientos restantes”, resaltó Milei.

El Presidente continuó con su discurso y estableció las similitudes entre su Gobierno y el del republicano. “Como verán, nosotros hacemos política con hechos, no con meras palabras. Y en eso coincidimos con el presidente Trump. Es momento de hacer y estamos comprometidos en tomar las medidas necesarias para resolver la asimetría con los Estados Unidos en un plazo breve”, planteó.

Su participación se confirmó en el inicio de esta semana -aunque se mantuvo en privado-, cuando el entorno de Trump le transmitió al Gobierno que el presidente estadounidense asistiría a la ceremonia y estaba predispuesto a verlo en un breve encuentro informal. En esa línea, se espera que la reunión se lleve a cabo en las próximas horas.

Además de las negociaciones por los aranceles, el motivo del viaje de Milei - acompañado por Caputo- es encontrarse con Trump, en medio de las negociaciones a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuyo directorio EE.UU. tiene fuerte injerencia. El Gobierno espera que se cierre un desembolso de 20 millones de dólares y recibir un adelanto del 75 por ciento. Este último porcentaje todavía no fue aprobado por el “staff” del Fondo, que admitiría el 40 por ciento, y las conversaciones están en marcha.

En la gala, Milei fue distinguido con el “Lion of Liberty Award”, un galardón que se otorga a aquellas personalidades que se destacaron por su dedicación a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores.

