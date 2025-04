Riggio firme en su cargo

Víctor Riggio, DT del "Cuervo", expreso: "Estoy tranquilo. Hay que pasar este momento y seguir laburando. Si me cuestionan me la banco, no hay problema, forma parte del fútbol”.

El hacer mención a la campaña del equipo tras cumplirse 8 fecha de la Primera Nacional, agrego: "Sí tengo que preocuparme por situaciones futbolísticas, nos convirtieron más por errores nuestros que por méritos del rival, y esto también nos ocupa para mejorar”.

Al referirse a su futuro el "Tano" : "No me siento cuestionado en mi cargo de entrenador. Nuestra obligación es salvar la categoría, y los análisis se hacen en determinados tiempos. Dentro de dos o trae fechas hay que volver a preguntarse esto. Faltan 27 fechas. Yo pido tranquilidad al hincha, pido equilibrio. Por favor, estamos firmes, no tengo ningún inconveniente en preocuparme y ocuparme. Esto no termina acá. Ante Almirante es un partido importante y hay que resolverlo con un triunfo. Hay que sumar. "