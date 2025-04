Hallaron manuscritos pertenecientes a Jorge Luis Sisterna, héroe salteño de Malvinas

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, se realizó un emotivo acto homenaje en la Ciudad de Orán, con la presencia de veteranos de guerra, familiares de caídos y autoridades municipales y legislativas.

Uno de los momentos más conmovedores del acto tuvo lugar cuando la madre del héroe caído Jorge Luis Sisterna recibió, de manos del Intendente Municipal, Baltasar Lara Gros, escritos de puño y letra de su hijo, documentos recuperados en los que se resumía su actividad diaria para sus superiores.

"Entre los héroes caídos de Malvinas, tenemos a Mario Vilca Condorín y a Jorge Luis Sisterna, con un trabajo realizado por una persona municipal, hoy tenemos unos escritos firmados de puño y letra por Jorge Luis Sisterna, unos reportes que hacía cuando estaba en las Islas Malvinas en combate, poniendo cada una de las minas para poder combatir con el enemigo. Él era un experto en explosivos", explicó el jefe comunal.

Un hallazgo inesperado ocurrió cuando la empresa TDI, dedicada al rastreo de minas, encontró documentos del soldado caído en Malvinas. Lo impactante es que estos documentos llegaron desde las Islas Malvinas, en un gesto de respeto y memoria de la empresa que decidió entregarlos a la municipalidad.

"No nos da lo mismo que alguien muera por la patria, no nos da lo mismo que alguien arriesgue su vida y venga con un montón de heridas, no nos da lo mismo que alguien se sacrifique por los demás, que quiera ayudar y que quiera tener una patria y una ciudad mejor. Somos un pueblo agradecido y tenemos que reconocer a esas personas que día a día luchan y que lucharon y que dieron su tiempo, que dieron su cabeza y que realmente dejaron un montón de cosas de lado para que tengamos este suelo”, expresó Lara Gros en su discurso.

Este descubrimiento no solo representa un pedazo de historia recuperado, sino un recordatorio profundo del sacrificio de tantos jóvenes que dieron su vida por la patria. El Intendente Lara expresó que, gracias a este hallazgo, la historia de Sisterna sigue viva en el corazón de Orán, donde su nombre será preservado como patrimonio histórico.

Jorge Luis Sisterna falleció en el Crucero General Belgrano, el cual el 2 de mayo de 1982 fue hundido por torpedos disparados por el submarino nuclear británico Conqueror.