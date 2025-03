Para Bullrich, la motosierra en la Ciudad de Buenos Aires "está desafilada"

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó la gestión del PRO al asegurar que la motosierra "está desafilada" en la Ciudad de Buenos Aires y se mostró confiada de que los vecinos respaldarán el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas para "ver el cambio" en territorio porteño.

"Sin duda que nosotros tenemos un proyecto superador para la Ciudad que se va a presentar el sábado en las listas, pero todos somos trabajadores de nuestro proyecto, todos somos candidatos, todos somos parte", afirmó este jueves a la prensa durante una recorrida por el barrio porteño de Recoleta.



Bullrich no adelantó quiénes encabezarán la lista de LLA en la Ciudad. "Cada uno va a jugar en el lugar que el director técnico del equipo diga, así que no sabemos. Es un tema que nuestro Scaloni va a decidir por nosotros, porque es un equipo que está teniendo objetivos", sostuvo, y agregó: "Estamos todos a disposición".

"Los cambios que se están haciendo a nivel nacional, para que lleguen mucho más a la gente, también se tienen que hacer en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Para que todos podamos vivir mejor, para que haya menos Estado y más privado, necesitamos que el cambio se realice en todos lados", remarcó.

En ese sentido, la ministra equiparó la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con la del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. "El país está en un cambio y va a una velocidad muy rápida. Y la Ciudad de Buenos Aires, ni hablar de la provincia de Buenos Aires, siguen como si ese cambio no existiese", aseguró.

"Creemos que el empujón que tienen que tener para el cambio es lo que le va a permitir a todos los ciudadanos de Buenos Aires ver la baja de los impuestos, la facilidad para abrir negocios, la necesidad de tener más seguridad, todo lo que se está haciendo a nivel nacional. Si no, el ciudadano dice: ¿y dónde está el cambio?", explicó.

Consultada sobre si veía "motosierra" en la Ciudad, Bullrich respondió: "No, está desafilada". También cuestionó a Horacio Rodríguez Larreta, quien se presenta como candidato por fuera del PRO y aseguró que volvía porque la Ciudad tiene "olor a pis". "Si lo más importante que se le ocurre es eso, me parece que no está bien", opinó.

"El país marcha a un cambio donde el Estado es mucho menos y lo privado es mucho más. Yo creo que el tema es qué proyecto vota la gente, y estamos convencidos de que van a votar nuestro proyecto", concluyó.

Con información de C5N