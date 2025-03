Catalano cruzó a Bullrich: "Se cree la mesías que puede usar la estructura represiva"

El secretario general de ATE capital, Daniel Catalano, cargó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la que acusó de creerse una “mesías” que utiliza "la estructura represiva para elegir cuándo, cómo y dónde" reprimir, y celebró la concurrencia a la movilización del 24 de marzo.

“Estamos frente a una funcionaria que no puede medir. Si fuera por ella, ayer hubiera reprimido en cada uno de los rincones de la República Argentina”, sostuvo respecto a Bullrich en declaraciones a Radio Splendid, y añadió: “Las únicas marchas para Patricia Bullrich son las que puede encabezar ella. Salió en pandemia en medio de una protección social, ella salió, rompió, convocó a la gente, convoca a la gente a luchar”.

En la misma línea, especificó: “Ella entiende que es la mesías que puede utilizar la estructura represiva para elegir cuándo, cómo y dónde, pero el pueblo se está levantando a pesar de las aprietes, las amenazas”.

Para el secretario general de ATE, la movilización de la semana pasada en defensa de los jubilados fue “muy importante”, al tiempo que postuló que “en el marco de las amenazas, el hostigamiento", la Argentina está frente a una nueva etapa en donde la gente “se sigue rebelando”.

En un nuevo aniversario del golpe cívico militar perpetrado por el presidente de facto, Jorge Rafael Videla, Catalano cuestionó el “violento” mensaje de Casa Rosada, a través del cual buscaron instalar la “memoria y verdad completas”, y celebró la masividad en la protesta que hubo en todo el país.

“Hay una historia que no la pueden ocultar ni transformar. Los esfuerzos que están haciendo realmente son desmedidos por tratar de justificar lo injustificable. No quieren hablar del robo de bebés, no quieren hablar de las violaciones a todos los derechos humanos, de tirar gente viva de un avión, de haberlos secuestrado y torturado, de haberlos asesinado, y pero todo esto no lo pueden ocultar”, postuló.

Asimismo, el sindicalista aseguró que la administración libertaria intenta “instalar en nuestra sociedad que nuestros 30.000 no fueron revolucionarios, sino que fueron terroristas”, por lo que propuso dar el debate al sostener que “en un contexto internacional en donde la revolución fue parte del mundo en ese momento histórico, en donde se estaban discutiendo ideas, donde se peleaba contra dictaduras armadas, pueblos que se organizaban para tratar de que no exista más esa dictadura, hay una historia para contar”.

Por último, acusó al presidente Javier Milei de vaciar distintos organismo del Estado y aplicar un duro recorte a los programas sociales de asistencia, y convocó a movilizar el próximo miércoles en defensa de los jubilados.

“Hay cosas que tenemos que revisar porque la sociedad no puede quedarse paralizada frente a estas barbaridades que está haciendo el gobierno de Javier Milei”, afirmó, y concluyó: “Nosotros mañana vamos a la marcha con nuestros jubilados y jubiladas. Esperemos que no tengan que sufrir represión, y hay que esperar que el gobierno ponga plata, porque no pueden seguir viviendo con 285 mil pesos por mes más un bono fijo de 70".

Con información de Noticias Argentinas