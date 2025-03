Sáenz cruzó a CFK y respaldó a los diputados nacionales por Salta

En sus redes sociales, el gobernador Gustavo Sáenz subió un video donde apunta directamente a la expresidenta Cristina Kirchner; es que, más temprano, la hoy presidenta del PJ nacional aseguró que veía con pena el accionar de los diputados nacionales del partido de las provincias de Misiones, Catamarca y Salta en cuanto a su acompañamiento a las leyes impulsadas por el gobierno libertario.

“Nosotros entendemos que es darle gobernabilidad a quien fue elegido por la gente. El dialogo es el camino y no podemos oponernos a todo”, aseguró Sénz, y dijo respetar la opinión de la exmandataria.

No obstante, le informó sobre la situación de las comunidades cercanas a los ríos Pilcomayo y Bermejo que, por sus desbordes, muchas debieron ser evacuadas y hasta algunas hoy permanecen aisladas.

“Ningún dirigente nacional – ni de la oposición, ni del oficialismo – está acompañando esta situación”, aseguró el gobernador.

Por otro lado, consideró que la intervención del PJ Salta fue “arbitraria” – al igual que la del partido en Misiones – ya que no tiene fundamentos, y advirtió que la expresidenta no tomó la misma decisión con los partidos de Catamarca y Tucumán porque están dirigidos por senadores que le responden políticamente.

“Esta arbitrariedad tiene que ver con una cuestión electoral porque ambos partidos tienen elecciones en los próximos meses. Es una medida que benéfica a aquellos que quieren elegir a dedo los candidatos”, señaló Sáenz, y continuó: “Aplaudo a los diputados nacionales que anteponen a los intereses partidarios o de algún dirigente, los intereses de su gente”.

Finalmente, el gobernador salteño consideró que la dirigencia nacional es “soberbia”, que le falta autocrítica, “humildad y grandeza”.

“Lamento mucho que sigamos trabajando con dirigentes que entienden que lo que ellos dicen es palabra sagrada y que nosotros debemos obedecer. Acompañamos muchas medidas del gobierno para darle gobernabilidad, otras medidas no las compartimos. Reconocer los errores no es debilidad, es grandeza, señora expresidenta y dirigentes”, aseguró Sáenz, y finalizó: “La invito, expresidenta, nunca hablé personalmente con usted, para que hablemos de igual a igual y podamos llegar a algunos puntos de encuentro. No se puede gobernar si de una vez por todas no dejamos de lado la diferencia y anteponemos, antes de cualquier ideología, los intereses de la patria”.