Scaloni respondió a las declaraciones de Raphinha

Luego del triunfo ante Uruguay con un golazo de Thiago Almada, la Selección Argentina ya se prepara para lo que será el clásico ante Brasil en el Monumental de este martes desde las 21.30 por las Eliminatorias Sudamericanas, donde podrá asegurar su lugar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en caso de sumar al menos un punto. Lionel Scaloni, entrenador del equipo,habló con la prensa y respondió a las duras declaraciones de Raphinha.

El delantero de Barcelona y una de las grandes figuras del Scratch calentó la previa del encuentro al asegurar que"vamos a darle una paliza" a la Scaloneta, aunque sentenció con " en el campo y fuera si hace falta". Ante este escenario, el DT argentino decidió bajar un poco los humos. "No profundicé en las declaraciones de los jugadores pero me han comentado. Es un Argentina-Brasil, importante pero no deja de ser un partido de fútbol", expresó. "Recuerdo la imagen después de la Copa América 2021, de Leo (Messi) sentado con Neymar en las escaleras del Maracaná. Esa es la imagen que tiene que quedar. Yodos quieren gana, no tiene por qué pasarse de ahí", completó.

Por un golpe, Rodrigo De Paul fue uno de los jugadores que se perdió el partido ante Uruguay, pero Lionel Scaloni aseugró en conferencia de prensa que el Motorcito es una de las fijas para regresar al once de la Selección Argentina, sin embargo, puede haber algún cambio más.

"No lo puedo confirmar pero será muy parecido al del otro día, con el ingreso de Rodrigo De Paul y veremos si hay uno o dos cambios. Ayer hicimos muy poco porque los que han jugado el partido a beneficio y lo que jugaron contra Uruguay equipararon las cargas. Ayer hicimos un entrenamiento con menos de lo pensado y hoy profundizaremos y tomaremos la decisión final", aseveró.