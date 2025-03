El influencer Gero Arias sufrió un grave accidente: "Me amputó..."

Gerónimo Arias sorprendió a todos sus seguidores al contar que tuvo un terrible accidente. A través de sus redes sociales, el influencer famoso por hacer 366 dominadas, reveló que le tuvieron que amputar dos dedos tras caer de un acantilado.

“Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Estoy con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo...”, comenzó diciendo el influencer.



“Cuando caí, una de las piedras que cayó conmigo cayó encima de mi mano y me amputó literalmente dos de los dedos“, explicó el joven mientras era trasladado en un auto.

Y, agregó: ”Ahora estoy yendo con mi familia al hospital, para ver si me lo pueden reconstruir“.

“Hago este video más que nada porque ustedes son los que me acompañan todos los días y quería que se enteren de mi situación. Estoy bien. No sé si voy a recuperar los dedos. Apenas salga del hospital les cuento. Cuídense. Los quiero”, concluyó el polémico influencer Argentino.

A pesar del relato del argentino, muchos usuarios aseguran que lo que él contó es mentira y lo hizo solo para conseguir visitar y volver a ser viral. Sin embargo, otra parte de los seguidores del influencer sostiene que se trató de un hecho real.

Cabe recordar, que en diciembre del 2024, Gero Arias rompió un récord al hacer 366 dominadas ante una multitud de personas a metros del Obelisco. Además, el influencer viajó a diferentes partes del mundo, donde realizó ejercicios frente a monumentos importantes como el Coliseo Romano y la Torre Eiffel, entre otros.

Con información de Minuto Uno