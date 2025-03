"Nos faltó creatividad": el balance de Gallardo, pese el triunfo de River

A pesar del triunfo por 2-0 contra Ciudad de Bolívar en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por los 32avos de final de la Copa Argentina, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, lamentó que el rendimiento fuera "de mayor a menor" y se mostró preocupado por la nueva lesión de Matías Kranevitter, la octava que padece su plantel.

"Fue un partido de esos que intentamos poner jugadores que no venían jugando o tenían menos minutos. Así y todo, teníamos que encarar el partido con la seriedad que correspondía y para que los que no venían jugando muestran que están para ser tenidos en cuenta", declaró en la conferencia de prensa posterior a la victoria, que lo depositó en los 16avos contra San Martín de Tucumán.

En este sentido, describió los momentos altos y baches que tuvieron sus dirigidos: "El gol vino rápido y el primer tiempo fue bueno. Sin generar tanto y con un poco de falta de creatividad, metimos el segundo gol. El rival venía sin mucha competencia y el partido estuvo a nuestro favor, pero ellos se defendieron bien. Faltó creatividad para resolver y el segundo tiempo pasó como si nada. Fue de mayor a menor, no terminamos de redondear algunas cosas buenas que hicimos en el primer tiempo".

Por otra parte, la salida del volante central de River, que reemplazó a Enzo Pérez en el once y tuvo que ser sustituido por Santiago Simón en el primer tiempo, también hizo ruido puertas adentro. "Me preocupa, son muchas las lesiones que venimos sufriendo. No está bueno que se pierda continuidad. Ellos están expuestos a las lesiones. Es un juego de contacto, pero pasa que la raya es negativa. Lo estamos sufriendo partido tras partido. Lo de Kranevitter es muscular. Veremos cuál es el grado", reveló.

Consultado sobre un posible fallo en la pretemporada o en la preparación física, el Muñeco retrucó: "Nuestra metodología de entrenamiento suele ser muy precisa en cuanto a las cargas. Tenemos muchas pretemporadas encima. Sería negativo pensar que se hizo algo mal. Sí nos sorprende y nos preocupa que sea rutina. Todos los partidos tenemos una lesión. Es solo una racha negativa".



En tanto, Gallardo explicó uno de los cambios que decidió en la previa: el ingreso de Jeremías Ledesma en lugar de Franco Armani. "Estaba previsto. Viene trabajando muy bien. Armani es un arquero que viene atajando muy bien y tiene una actualidad fenomenal. Pero eso lo suelo hacer. Las posibilidades estaban. No sé por qué se generó eso", contó.

A su vez, descartó las teorías sobre la ambigua historia de Instagram que había realizado Conan, con la camiseta de Cádiz -su anterior equipo- y el emoji de un avión: "Lo del posteo fue una pavada. Si me creen que me dejo llevar por eso, no me conocen. Todos opinan y hacen especulaciones al respecto. Es un país así. No podemos aclarar todo lo que se dice".

Con información de TyC Sports