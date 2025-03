Caputo insistió en que no habrá devaluación tras el acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, dio detalles sobre la negociación por un nuevo acuerdo con el FMI y aseguró que no habrá devaluación tras los desembolsos. "Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, afirmó.

Además, Caputo se refirió al esquema de tipo de cambio que buscará instalar el Gobierno y aseguró que en argentina el dólar "puede flotar" como en cualquier otro país, "en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo".

En medio de las negociaciones con el FMI, Caputo se presentó en una entrevista televisiva para brindar detalles de las conversaciones con el organismo dirigido por Kristalina Georgieva. Sobre el mismo, Caputo defendió el DNU del Presidente y aseguró que "nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso".

Sobre los detalles de la negociación, el ministro de Economía aseguró que por el momento desconocen cuál será el monto de los desembolsos. "El monto lo define el directorio del fondo cuando se reúna. Nosotros genuinamente no lo sabemos, por eso no lo decimos", afirmó.

Según Caputo, el objetivo del acuerdo es "tener una moneda sana y continuar con el proceso de desinflación" y agregó que "va a haber dólares de sobra".

En este escenario, el ministro dejó en claro que no devaluará tras el acuerdo con el fondo. "Lo que hagamos no va a afectar a la gente. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, sostuvo.

En referencia a este tema, Caputo explicó que hoy existe el debate de "si argentina es un pais que puede flotar o no" el valor del dólar. "No hay una definición sobre si un país puede flotar o no. Uno puede flotar en tanto y en cuanto tenga su economía sana. Flotar quiere decir que vos tengas un tipo de cambio libre y que se mueva como el mercado quiera. En argentina eso típicamente salio mal porque siempre tuvimos déficit".

"Argentina es un pais que puede flotar como cualquier otro en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo. Que son las que hemos repetido con el presidente, esas 3 condiciones, que son las que estamos tratando de lograr", aseguró sobre el futuro de la política cambiaria de la gestión de Milei.

Ámbito