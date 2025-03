Denuncian que un chico de 12 años abusó de una niña de tres y su madre lo justificó

Una mujer denunció que su hija de tres años había sido abusada sexualmente por un chico de 12 en un cumpleaños familiar en una quinta de Carlos Spegazzini. En medio de la conmoción, la denunciante cuestionó a la madre del acusado por “minimizar” lo sucedido.

El hecho denunciado habría ocurrido el domingo 9 de marzo pasado durante la fiesta de cumpleaños del primo de la víctima.

En un momento de la tarde, Natalia Ferreyra, madre de la víctima, -según su declaración- entró a la habitación donde su hija dormía y descubrió al acusado abusándola.

La primera reacción de la mujer fue increpar a la madre del chico, que también se encontraba en la fiesta, pero la respuesta que recibió la indignó todavía más.

Según consta en la denuncia, no le dio importancia, “normalizó” la situación y justificó a su hijo argumentando que lo ocurrido era “producto de la edad”.

“Me dijo que él estaba experimentando, que lo disculpara, normalizando un abuso”, expresó la denunciante ante las autoridades de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Temperley, donde radicó la denuncia. Asimismo, la mamá de la víctima también pidió que tanto el acusado como su madre reciban asistencia psicológica.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Lomas de Zamora, bajo la carátula de “abuso sexual simple”.

En las últimas horas, Natalia expuso los hechos en las redes sociales y les pidió ayuda a sus contactos para viralizarlos y así lograr que “ninguna madre más normalice un abuso por producto de la edad”.

Por otro lado, manifestó que, al descubrir el abuso, la reacción del chico le dio a entender que no era la primera vez que lo hacía.

“El nene me pidió que no le cuente a la madre porque ya había hablado de esto con ella. Fui rápidamente a decirle a su mamá que dormía muy tranquilamente en la otra habitación. Pensé que lo iba a c... a palos, explicarle a su hijo que eso no se hacía, pero no, me dijo que era producto de la edad y que él estaba experimentando”, relató.

Tras la denuncia, la fiscalía de menores interviniente solicitó que se lleve a cabo un reconocimiento médico legal, por medio de un protocolo para víctimas de delitos sexuales.

Con información de TN