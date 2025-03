La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentará este lunes por la mañana el proyecto de Ley Antibarras. La iniciativa, destinada a combatir el accionar violento de las barrabravas de clubes de fútbol, verá la luz días después de la masiva manifestación de jubilados contra el ajuste de Javier Milei a la que el Gobierno denominó como "marcha de los barras".

El proyecto fue redactado por el equipo de abogados del Ministerio de Seguridad y cuenta con el aval del presidente Milei, quien en las últimas horas respaldó a la funcionaria nacional tras la represión policial del miércoles pasado que dejó 124 detenidos y 20 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, hospitalizado en grave estado tras recibir el impacto en la cabeza de una granada lacrimógena.

Patricia Bullrich impulsará penas contra "barrabravas" y para dirigentes de fútbol

De acuerdo a información divulgada desde el entorno de la titular de Seguridad, el proyecto impulsará la declaración de las barras "como un tipo especial de asociación ilícita". El objetivo es que sean considerados como organizaciones criminales.

Además, establecerá "la responsabilización de los dirigentes de los clubes en la actuación de estos grupos delictivos". En el caso de que colaboren con las barrabravas, ya sea entregándoles entradas o manteniendo vínculos conniventes, estarán bajo investigación. Si son encontrados responsables, podrán enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.

El objetivo central de la ley es cerrar cualquier brecha legal que permita a las barrabravas operar con impunidad. Entre las penas que podrían establecerse, evalúan establecer de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo. Y determinará la aplicación de "fuertes sanciones para erradicar cualquier tipo de violencia".

La ministra dará a conocer mayores detalles de la iniciativa durante una conferencia de prensa que se llevará a cabo este lunes 17 de marzo a las 15:45 en la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la avenida Gral. Gelly y Obes 2289.

El jueves pasado, horas después de la represión de la marcha, Bullrich defendió el accionar de las Fuerzas de Seguridad. Sobre los episodios de violencia, la funcionaria aseguró: "Vinieron preparados para matar. Venían a todo, a tomar el Congreso. Secuestramos armas de fuego, armas blancas, dos tipos de miguelitos (clavos) para pinchar las gomas de los patrulleros".

En este sentido, la ministra instó al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia a echar a todos los hinchas que hayan participad de la manifestación. "Tienen que salir a decir que van a echar a todos los que están asociados a los clubes que hayan participado de esta marcha y que estén identificados, no solamente ponerle nosotros el derecho de admisión, los tienen que echar", exigió.

La funcionaria del gobierno negó una comunicación directa con Tapia, aunque reveló que "se comunicó con los representantes de nuestra comisión de futbol para decir que él estaba en contra de esto". Posteriormente, reveló que tiene "a punto de salir una ley anti-barras, para ir directamente a la prohibición total y absoluta de la figura de las barras".

Jueza negó haber recibido información sobre barrabravas en la marcha de jubilados

La jueza de la Ciudad de Buenos Aires, Karina Andrade, se volvió el centro de atención al recibir críticas por parte del Gobierno, luego de liberar a 114 detenidos tras la marcha de jubilados el miércoles. En este escenario, la magistrada brindó declaraciones sobre el tema y aclaró que "nadie" le dio información acerca de que "había barrabravas".

Sobre las razones detrás de su decisión, la jueza afirmó que "hubo detenciones que no fueron informadas y que no cumplieron con los requisitos mínimos". La magistrada detalló que "las investigaciones no están cerradas, el Ministerio Público Fiscal las tiene en pleno trámite y yo soy la jueza de la causa por lo que no puedo expedirme personalmente".

Con información de Ámbito