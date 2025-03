En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, los ediles se refirieron a las polémicas declaraciones de la diputada nacional libertaria, Emilia Orozco, respecto a la marcha de jubilados.

“Orozco se manifestó a favor de la quita de derechos que han tenido los jubilados”, aseguró Martín del Frari al momento de tomar la palabra, y aseguró que le generó rechazo escuchar a una legisladora nacional referirse en esos términos a los jubilados.

Para el edil, es claro que los jubilados son la variante de ajuste del gobierno libertario y es esto lo que, en definitiva, genera las protestas de los miércoles.

“Orozco debería salir a pedir disculpas. Muestra a las claras cuál es el pensamiento del gobierno nacional, una falta de empatía total con los jubilados, estudiantes y demás”, disparó Del Frari, y sentenció: “Ha beneficiado a los sectores empresariales y le ha quitado impuestos a los ricos. Un gobierno fuerte con lo débiles y débiles con los fuertes”.

Por su parte, el concejal Pablo López defendió a su compañera de espacio político y arremetió contra Del Frari: “Qué lastima volver a escuchar las mentiras de los mismos de siempre. Lo único que dan es lástima”.

Explicó el libertario que Orozco, cuando dijo que frente al Congreso, en la marcha, había “tres pelagatos delincuentes”, no se refería a los jubilados, sino a los barrabravas que acompañaron la manifestación.

“¿Desde cuando los barras se interesan por la situación de los jubilados? Son los mismos de siempre que salen a embarrar la cancha cuando no gobierna el signo político que ellos quieren. Los entiendo, tienen miedo y estamos en año electoral”, aseguró López, y finalizó: “Salir a criticar tergiversando los dichos me parece de mucha bajeza. Esto es una fake new, ¿lo van a repudiar? Es un recorte mal intencionado. Qué miedo que le tienen a Emilia Orozco”.