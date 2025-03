La Provincia recibió la primera partida de vacunas contra la gripe 2025

Arribó a Salta la primera partida de vacunas contra la gripe enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación para la campaña de vacunación 2025 a la población objetivo. En la presente jornada se recibieron 61.280 dosis, las que serán distribuidas en todas las áreas operativas de la provincia a partir de mañana.

La campaña de vacunación dará comienzo el lunes 17, en forma gratuita para las personas comprendidas dentro del grupo objetivo establecido a nivel nacional. Las dosis se aplicarán en hospitales, centros de salud, vacunatorios públicos y a través de agentes sanitarios en las zonas cubiertas por APS.

“Las vacunas, en general, son muy importantes para prevenir enfermedades que en algunas personas pueden ser banales, pero en otras pueden ser muy graves y hasta provocar la muerte, como la gripe”, dijo la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, acotando que “estas vacunas están formuladas para contrarrestar a las cepas que van a circular en esta temporada”.

También aclaró que “tener la vacuna no significa que la persona no se va enfermar, habrá algunas personas que aun estando vacunadas tengan gripe, pero no será una enfermedad grave y su vida no correrá peligro”.

Mientras que la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure señaló que “la campaña de vacunación va a ser progresiva, de acuerdo a las partidas de dosis que vayan llegando, pero todas las personas a las que le corresponde la vacuna la van a recibir. Ahora comenzamos a distribuir las dosis a toda la provincia y el próximo lunes damos inicio a la vacunación”.

La vacunación gratuita está destinada a:

Personal de salud (sector público y privado).

Embarazadas, en cualquier momento de la gestación.

Puérperas, hasta 10 días posteriores al parto.

Niños, de entre 6 y 24 meses.

Mayores de 65 años.

Personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

Se consideran factores de riesgo:

Enfermedades respiratorias

Enfermedades cardiacas

Inmunodeficiencias

Infección por VIH

Medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis

Asplenia funcional o anatómica

Desnutrición grave

Pacientes oncohematológicos y trasplantados

Pacientes diabéticos

Pacientes con insuficiencia renal crónica (IRC) que se dializan o que requieran diálisis

Personas con obesidad o índice de masa corporal (IMC) superior a 40 (A estas personas no se les exige orden médica)

Retraso madurativo grave en menores de 18 años

Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malformaciones congénitas graves

Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico en menores de 18 años

Convivientes o contactos estrechos de enfermos oncohematológicos

Convivientes de prematuros menores de 1500 gramos.

La vacuna contra la gripe se puede administrar junto con otras, o con cualquier intervalo de tiempo, incluidas las vacunas contra COVID-19.