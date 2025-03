Nuevas encuestas confirman la caída de la imagen de Milei y el impacto del criptoescándalo

La imagen de Javier Milei cayó entre seis y diez puntos en el último mes, un dato que para varios analistas marca el fin de la luna de miel de un sector del electorado con el presidente que votaron hace más un año con la esperanza de que les mejore su situación económica. La pérdida de optimismo respecto al futuro de la economía es otro de los apuntes verificables y el mensaje de apertura de las sesiones ordinarias no ofreció las respuestas que la gente esperaba. Por otro lado, es un hecho que el escándalo de la cripto $LIBRA afectó a Milei y las investigaciones en marcha por el fraude podrían ofrecer nuevas malas noticias para el Ejecutivo. Con todo, el oficialismo mantiene un nivel considerable de apoyos y La Libertad Avanza sigue al tope en intención de voto para las elecciones de este año.

Dos nuevos sondeos se conocieron en las últimas horas: los de las consultoras Opina Argentina y la brasileña Atlas Intel. En uno, la imagen presidencial cayó seis puntos en febrero y, en el otro, diez, con respecto a sus últimas mediciones. En ninguno de los dos casos preguntaron específicamente sobre el caso $LIBRA, pero interpretaron que debió incidir en la baja de apoyos. "La crisis política inaugurada a partir del criptoescándalo parece haber dejado secuelas en la opinión pública", se afirma en el trabajo de Opina, la consultora que dirige Facundo Nejamkis. Durante la semana, El Destape publicó también el último sondeo de la consultora Analogías, que coincidió en marcar esta caída de imagen.

La progresión de los últimos muestreos de Opina Argentina permite observar la baja en el último mes de 54 a 48% de imagen positiva, en paralelo a la suba de rechazos del 45 a 52%. Igual que Analogías, estos cambios modificaron la acuación y las opiniones negativas pasaron a superar a las positivas. "Se observa un deterioro pronunciado en las credenciales de imagen tanto de Milei como de otras figuras del oficialismo. El rechazo al Presidente alcanza el nivel más alto desde octubre del año pasado", explicó Nejamkis, que hizo la salvedad que entre los hombres el respaldo a Milei es del 54%.

En el caso de Atlas Intel, la consultora que mejor predijo el triunfo de Milei en 2023, la caída en la imagen fue de nada menos que diez puntos, del 55 al 45% de valoraciones positivas. Sin embargo, en lo referido a la gestión, la baja fue más leve y las aprobaciones quedaron en equilibrio con los rechazos.

Otro ítem en el que coincidieron los sondeos fue que la caída en los apoyos a Milei también la sufren otras figuras del oficialismo. En paralelo, la dirigencia opositora -que desde las elecciones de 2023 viene en un segundo plano- repunta: Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Juan Grabois aparecen mejor posicionados. Eso indica que la baja del oficialismo no es únicamente por el escándalo cripto sino que comienza a notarse una desilusión en las expectativas económicas, más allá de que el Gobierno pueda seguir mostrando una baja del índice de inflación. Esa desilusión de un sector de la sociedad que venía apoyando al Gobierno se comprueba en las mediciones de la situación económica en comparación con un año atrás y las perspectivas a futuro.

En la encuesta de Opina, hay siete puntos de caída desde enero cuando se le pregunta a la gente cómo está la Argentina respecto al año pasado. Más significativo, la baja es aún mayor proyectada a futuro, muestra de una perspectiva sombría. A la pregunta "¿Cómo cree que la Argentina estará dentro de un año?", la respuesta "mejor" bajó del 52 al 45% en las últimas dos mediciones mientras que quienes dicen "peor" pasaron de 39 al 44%. El resultado final es parejo entre los optimistas y los pesimistas, pero muy distinto al que los sondeos de esta consultora mostraban apenas dos meses atrás. La mirada a futuro es uno de los datos a analizar de cara al voto en octubre.

Respecto a la situación económica hay un cuadro revelador del trabajo de Atlas -realizado en conjunto con la agencia de noticias Bloomberg- referido a la intención de compra de bienes duraderos. De diciembre a febrero las perspectivas de la gente cambiaron totalmente: quienes tenían en sus planes adquirir algún bien importante pasaron del 34,3 al 22,1% y quienes evalúan menos compras subieron del 43,1 al 58,1%. Una muestra de que la economía de la gente de a pie entró en retracción.

El mensaje de apertura de las sesiones ordinarias de Milei se caracterizó por la falta de anuncios y a la gente no le gustó. Un 49% de los consultados tuvo una opinión negativa sobre el discurso presidencial y sólo un 38% lo aprobó. "Se advierte algo de malestar en la base macrista: entre los que votaron a Patricia Bullrich en 2023, un 57% rechaza el discurso presidencial y un 20% lo aprueba", marcó el trabajo. Pero tampoco cayó bien la actitud de los bloques opositores que no asistieron y un 56% dijo estar en contra de esa decisión. Aunque algunos referentes hayan mejorado un poco su imagen, la oposición aún no logró recomponer el vínculo con buena parte de la sociedad y el oficialismo se mantiene al frente de las preferencias en intención de voto para las elecciones generales.

La Libertad Avanza obtuvo un 38% de respuestas a la pregunta "¿a qué espacio político votaría si las elecciones fueran mañana?", en tanto que el peronismo de Cristina y Axel Kicillof quedó segundo con el 32%, en un escenario político polarizado. El PRO de Mauricio Macri quedó con el 7%, el peronismo federal de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, la UCR de Facundo Manes, Martín Lousteau y Maximiliano Pullaro y el Frente de Izquierda de Myriam Bregman empataron con un lejano 4%. El sondeo de Analogías publicado esta semana también había mostrado una fuerte disputa entre las dos principales fuerzas políticas -aunque en ese caso sin discriminar entre el kirchnerismo y el peronismo federal- con menos de tres puntos de diferencia entre ambas, con el oficialismo al frente pero en baja.

