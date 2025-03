Tras tres meses de incertidumbre, la familia de Nahuel Gallo tuvo novedades

A tres meses de su arresto, el 8 de diciembre pasado, la familia de Nahuel Gallo tiene una sola certeza: el gendarme mendocino está detenido en la prisión de El Rodeo, a una hora de Caracas.

La confirmación no llegó por vía oficial, sino a través de un ciudadano estadounidense que estuvo cuatro meses alojado en esa cárcel de las afueras de la capital y que fue liberado, junto a otros cinco compatriotas, el 1 de febrero último.

“Me lo confirmó uno de los estadounidenses liberados. Su nombre lo reservamos. Nos contó que estuvo recluido cuatro meses en El Rodeo y nos pudo confirmar que el espacio donde se ve a Nahuel caminando en un video difundido en enero es en esa prisión. No lo conoció porque estaban separados, pero sí reconoció el lugar. Oficialmente, no sabemos nada”, dijo la venezolana María Alexandra Gómez, pareja de Gallo.

El gendarme argentino sigue detenido e incomunicado. Su familia no ha podido contactarse con él. Tampoco se le ha abierto una causa judicial ni registra una entrada en algún tribunal. No está solo. Como él, hay unos 120 extranjeros de 17 nacionalidades bajo arresto en el país. Todos ellos están acusados de conspirar para cometer “actos desestabilizadores” contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En el caso de Gallo, Maduro lo acusó el 6 de enero de haber planeado el asesinato de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El gobierno de Javier Milei negó la acusación y reclamó su inmediata liberación.

Gallo fue detenido al entrar al país por vía terrestre desde Colombia. Según la versión de su familia y del gobierno argentino, planeaba visitar a su pareja y al pequeño hijo de ambos, de dos años, en Puerto La Cruz, en la costa este de Venezuela. Desde entonces solo se lo ha visto en un video, divulgado en enero, en lo que -ahora se confirma- es un centro deportivo de la prisión de El Rodeo.

“La verdad es que tenemos algunas líneas con países aliados. No queremos decir qué sabemos para cuidarlo. Todos los días hacemos gestiones junto al canciller (Gerardo Werthein) y el Jefe de la Gendarmería para la vuelta de Nahuel Gallo a la Argentina”, dijo a TN la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Gómez contó a TN que no ha habido novedades sobre Gallo desde su detención. “No hay nada de nada. Se ha hecho todo lo legalmente correcto. No hemos podido saber oficialmente si está detenido. No tiene siquiera una causa penal abierta o algún registro penal abierto. Todavía no lo entendemos. Se ha interpuesto, a través de nuestros abogados, una denuncia por desaparición forzosa”, afirmó.

La pareja del gendarme dijo que a todo extranjero detenido en Venezuela se le asigna un defensor público al momento de presentarse ante una corte. “Pero a Nahuel ni siquiera lo han presentado ante un tribunal”, remarcó.

Gómez dijo que ahora se encuentra en Caracas junto a su bebé de dos años. “Voy a empezar a acudir a lo humano. El lado humano es lo único que va quedando. Ya lo legalmente correcto se hizo”, indicó. En ese escenario, no descarta apersonarse en la prisión de El Rodeo.

“Tocaré todas las puertas para rogar por la liberación de Nahuel. La idea que teníamos era regresar a la Argentina juntos el 30 de diciembre. Ahora esperamos el milagro”, afirmó.