Diputados vuelve a la carga con el criptogate

Los diputados de Encuentro Federal y los radicales díscolos de Democracia para Siempre presentaron el pedido de sesión especial para el 12 de marzo a las diez de la mañana, con el objetivo de volver a presentar las iniciativas que perdieron estado parlamentario el 28 de febrero y emplazar a las comisiones (la mayoría de ellas en manos del oficialismo y sus aliados) a su rápido tratamiento. Una lista que incluye diez expedientes de distintas bancadas y que van desde simples pedidos de informes, la creación de la Comisión investigadora sobre el criptogate, y pedidos de interpelación al propio Milei, su hermana y Secretaria General de la presidencia Karina Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cuneo Liberona. Sin embargo, los dialoguistas no hicieron participes de la convocatoria a Unión por la Patria, cuyo aporte numérico es fundamental en el objetivo de alcanzar los 129 legisladores sentados para obtener el quórum y sesionar. La marginación no cayo nada bien en el bloque peronista, que hoy decidirá su participación. Aunque no descartan que sus diputados se sentarán en el recinto, pondrá la lupa en cuantos de sus propios legisladores garantizarán los convocantes.

En principio, los dialoguistas tenían previsto convocar a la sesión para el martes 11 de marzo pero decidieron pasarla para el día siguiente. El motivo es que para el miércoles está convocado el plenario que al mediodía comenzará a discutir el proyecto de la Casa Rosada sobre la baja de imputabilidad que elaboraron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Cúneo Libarona (Justicia), que reunirá a cuatro comisiones que integran 113 diputados. Por lo que los convocantes consideraron que el miércoles habrá una mayor presencia de los diputados en el Palacio Legislativo.

El pedido de sesión especial dirigido el presidente del cuerpo, el libertario riojano Martín Menem, está encabezado con las firmas de los presidentes de los bloques de DpS, Pablo Juliano, y de Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto. Integrantes de ambos bloques también rubricaron la convocatoria. Por los radicales díscolos se sumaron Facundo Manes, Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Danya Tavela y Marcela Coli. Desde el variopinto firmaron Oscar Agost Carreño, lo ex macristas Emilio Monzó y Nicolás Massot, Margatita Stolbizer, Manuel Aguirre, los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteba Paulón, y la peronista cordobesista Natalia de la Sota, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y Juan Polini, y también estampó su firma el larretista Alvaro González.

Allí proponen volver a darle estado parlamentario a diez expedientes sobre el criptogate. Tres de ellos presentados por Juliano, dos del cordobés Agost Carreño –uno de ellos en coautoría con Ricardo López Murphy--, uno de Massot, otro del lilito Maximiliano Ferraro, el de la massista bonaerense de Unión por la Patria, Sabrina Selva; el del diputado del FIT-PTS Nicolás del Caño, y hasta otro del presidente del bloque oficial de la UCR y aliado libertario Rodrigo De Loredo.

En DpS y EF confían en que le incorporación de proyectos de diferentes bloques –aunque de distinto tenor— serviría como convite para la participación de sus bancadas. Varios de sus autores fueron comunicados de la inclusión de sus iniciativas, para que sean presentadas nuevamente para volver a adquirir el estado parlamentario que perdieron cuando concluyó el 28 de febrero con las extraordinarias. Los convocantes especulan que quienes no se sienten en el recinto el miércoles próximo estarían colaborando en el blindaje al Presidente y parte de su entorno más cercano.

Aunque la jugada es arriesgada. Los dos bloques convocantes –aun con asistencia perfecta— apenas reúnen 27 diputados, demasiado lejos de los 129 necesarios para el quórum. Saben de antemano, que no habrá expectativa ninguna sin el resto de los bloques. Especialmente sin la presencia de UxP, cuya bancada integran 98 diputados. Sin embargo, ni DpS ni EF hicieron participe al bloque peronista de la convocatoria. Tampoco a otros bloques opositores.

La decisión que adoptaron los convocantes dialoguistas, no cayó nada bien en UxP al enterarse de la convocatoria. “Que especulen menos con nosotros y vean que estén sentados los bloques que firman. Si fracasa la culpa es nuestra, ellos son vivos, pero nunca están los 12 de Democracia para Siempre o todos los de Pichetto”, se quejó una de las autoridades del bloque de diputados peronistas.

De todas maneras, tenían previsto de antemano para hoy una reunión de la bancada para tratar de unificar la postura que llevarán al plenario que debatirá el proyecto del Régimen Penal Juvenil, donde la Casa Rosada impulsa la baja de la imputabilidad para menores a partir de los 13 años. Allí definirán también evaluarán la convocatoria a de la bancadas dialoguista a la sesión especial.

La cripto estafa también forma parte de las prioridades parlamentarias de UxP, que no quiere que el escándalo internacional que involucra a Milei pase desapercibido para el Congreso. Por eso, varios de sus integrantes sostienen que estarán presentes el miércoles en el recinto de la Cámara baja. Aunque no están dispuestos a compartir una posible derrota ante una convocatoria inconsulta y arriesgada de una parte de los sectores dialoguistas que en su mayoría acompañaron las propuestas legislativas del Gobierno libertario.

