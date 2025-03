Madile: "La regulación de las apps de transporte será un tema clave en el primer trimestre"

Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, explicó que el tratamiento de la reglamentación de las apps será uno de los primeros temas a debatir. "Aunque ya lo venimos tratando desde 2024, con un proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Gonzalo Nieva, convocamos un plenario y varias reuniones de comisión con los sectores involucrados", indicó.

El presidente del Concejo Deliberante destacó que, a pesar de no haber recibido aún el proyecto oficial del Ejecutivo municipal, es esencial avanzar en la discusión, ya que las aplicaciones ya están operando en la ciudad. "Debemos hacernos cargo de una realidad que ya está instalada", afirmó. Resaltó además que plataformas como Uber, Didi y Cabify han demostrado que la tecnología en el transporte urbano no se puede frenar, por lo que es urgente regularla.

Madile también advirtió que la falta de regulación está generando consecuencias negativas, como el secuestro de vehículos que operan a través de estas plataformas. "Mientras no se reglamente, la AMT seguirá actuando conforme a la normativa vigente, lo que ha derivado en la retención de autos y motos", explicó. Finalmente, subrayó la importancia de garantizar una competencia justa entre los actores del transporte, y sostuvo que "debemos evitar la competencia desleal y buscar igualdad de condiciones".

Por otro lado, el presidente del Concejo Deliberante explicó que las sesiones no comenzaron debido al feriado, lo que impidió realizar el trabajo en comisiones. "Si no hay trabajo de comisión y dictámenes, no se puede elaborar el orden del día, y por ende, no podía haber sesión", concluyó.