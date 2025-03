En el primer día, las inscripciones a los talleres de UNATE alcanzaron el 50% de los cupos

Este miércoles 5 de marzo habilitaron, de manera virtual, las inscripciones para los distintos talleres que ofrece la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE).

En ‘No es una tarde cualquiera’ –por Aries- la directora de la institución, Susana Tessio informó que durante el primer día, se inscribieron más de 2.300 personas, alcanzando así el 50% de los cupos estimados.

“Hay muchos que ya no tienen cupo, por ejemplo tango, folclore, gimnasia. Esperamos, como el año pasado 4.000, que es la capacidad que tenemos para recibir. La persona que no se pudo inscribir, que no encontró, que no se desanime, porque a lo largo del año, en abril ya empieza a decantar un poco, hay gente que cambia de curso, entonces van quedando cupos”, expresó.

Las propuestas incluyen talleres de idiomas, ajedrez, bordado, calzado ligero, cocina casera y para celíacos; corte y confección, lencería, dibujo, pintura; dinámica de grupo, escritura, manejo de emociones, memoria, entre otros.

Las inscripciones se realizan hasta el viernes 7 de marzo, mediante el link que figura en la página oficial de Facebook: UNATE SALTA OK. Entre los requisitos para inscribirse se requiere tener 57 años o más, o ser jubilado.

“Teníamos una hermosa página, pero nos la hackearon, esta página es nueva y realmente la persona que no puede inscribirse y quiere hacer un curso, que venga a la sede y nosotros le ayudamos”, explicó Tessio.