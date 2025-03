Yonar: “Los municipios hemos sentido fuerte el impacto de la recesión económica nacional”

El Concejo Deliberante de Campo Quijano tuvo su apertura de sesiones ordinarias y, en la oportunidad, el intendente Lino Yonar brindó su balance de gestión, además de referirse al estado de las cuentas de la localidad y a las denuncias presentadas en su contra pocos días atrás.

“Los municipios y los intendentes hemos sentido fuerte el impacto de la recesión económica nacional, afectando de manera directa los recursos disponibles”, aseguró el jefe comunal.

En tanto, aseguró haber recibido un municipio en “estado deplorable” y que, tanto algunos servicios como edificios y maquinaria, presentaban un avanzado deterioro por “la desidia de años”.

“Tuvimos que devolver dinero a la Provincia por obras que no fueron certificadas, encontramos gastos innecesarios y un parque automotor destruido”, apuntó Yonar, y completó: “Denunciamos ante la Auditoría de la Provincia cada una de estas situaciones”.

Por otro lado, el intendente informó que se invirtieron más de 1.000 millones de pesos, durante 2024, en la pavimentación y reparación de calles.

Finalmente, Yonar se refirió a las denuncias presentadas en su contra por malversación de fondos e incumplimiento de las tareas de funcionario público.

“Me denunciaron sin fundamentos claros hace unos días, pero sepan que vamos a actuar. No debe ser gratis el agraviar a una persona. Cuando me vaya, mi buen nombre no quedará manchado por ninguna injuria injusta”, señaló concluyendo.