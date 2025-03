Manes presentó la denuncia contra Santiago Caputo por "amenazas coactivas"

El diputado nacional Facundo Manes denunció este miércoles al asesor presidencial Santiago Caputo por amenazas coactivas tras el incidente del sábado en el Congreso. Pidió a la Justicia una "urgente investigación de lo sucedido". El escrito, de 21 páginas, fue presentado en los tribunales de Comodoro Py.

"Vengo a promover formal denuncia penal en los términos establecidos por el art. 174 del Código Procesal Penal de la Nación contra el señor Santiago Luis Caputo por el delito de amenazas coactivas", comienza la presentación.

"Ya me vas a conocer, te voy a hacer mierda" , fue una de las frases que le habría dicho, según el escrito de Manes. Esa frase la habría escuchado el diputado Pablo Juliano, que estaba a su lado. Además, la denuncia hace referencias a "golpes en la zona renal".

"Una persona que lo acompañaba (podría ser el llamado Fran Fijap) se abalanzó sobre mí, tapando una cámara, y me 'pecheó'. Fue ahí cuando sentí por detrás dos golpes en la zona renal de mi cuerpo que me propinó alguno de los acompañantes de Caputo, a quien no pude ver o identificar. Diría de los comúnmente llamados 'cortitos'", agrega.

