“Los comentarios de Pichetto son un gesto de ignorancia hacia el norte del país”

El diputado Miguel Ángel Pichetto generó gran controversia al afirmar que “el charanguito, esa música del norte, no tiene nada que ver con Argentina”. Variados sectores reaccionaron con contundencia, calificando sus comentarios como "increíbles".

Por Aries, el músico y compositor de AHYRE, Colo Vasconcellos, expresó que las afirmaciones de Pichetto reflejan un gesto de “enorme ignorancia, desconocimiento y ninguneo hacia la mitad norte del país”.

“En este caso, el charango siempre va a ser el vehículo para que podamos encontrarnos. La idea no es dividir, no es separar, no es pelear, sino todo lo contrario: proponer una mirada constructiva. No es un tema político, pienso que es un dilema cultural”, señaló Vasconcellos.

Asimismo, sostuvo que “lo político suele embarrar la cancha en estas cuestiones” y que quienes se manifestaron lo hicieron frente a “un gesto enorme de ignorancia, desconocimiento y ninguneo a lo que es la mitad de este país, la mitad norte del país”.

El artista también destacó que no solo se trata de Salta, sino también de Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Mendoza. “Todo ese territorio fue parte de lo que alguna vez se llamó el Tahuantinsuyo, las cuatro regiones del sol de los Incas que tenían su centro en Cuzco. A través del charango, la quena, el ziku, el erque, la huancara, el bombo legüero podemos notar la influencia y presencia tan grande en nuestra cultura, en nuestros sonidos, en nuestra identidad. Esas son las raíces que nos unen, y es alarmante escuchar estos comentarios”, aseguró.

Finalmente, concluyó que se trata de un intento de “sectorizar” el concepto del folklore hacia el centro del país. “Hay una mirada unitaria en estos comentarios que dan cuenta, al parecer, de que algunas personas piensan que el país termina donde termina la General Paz”, sentenció.