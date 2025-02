"Un dolor muy grande": miles de personas despidieron a Shiri, Ariel y Kfir Bibas en Israel

Miles de personas se congregaron este miércoles en Israel para saludar el cortejo fúnebre con los restos de la argentina Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños, Ariel y Kfir, que fueron asesinados en cautiverio en Gaza y se convirtieron en símbolo de la tragedia de los rehenes de Hamas.

Esta iniciativa fue convocada por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas. Como parte de la organización, las personas se agruparon en siete puntos para despedir el cortejo fúnebre con los tres miembros de la familia Bibas.

El cortejo partió de Rishon LeZion, una ciudad al sur de Tel Aviv, hacia Nir Oz, el kibbutz donde vivía la familia Bibas en el sur de Israel, a 100 km de distancia.

Ante las muestras de solidaridad de las personas que se acercaron a las calles de Israel para despedir al cortejo fúnebre, la familia Bibas emitió un comunicado. “Hemos iniciado el cortejo fúnebre acompañados por una multitud de israelíes. Los vemos y oímos. Nos conmueven y fortalecen”, expresaron.

Por su parte, en el texto citado por The Times of Israel se indicó que Yarden Bibas, esposo de Shiri y papá de Ariel y Kfir, “se disculpa por no poder ir y abrazar personalmente a todos y cada uno de los presentes”.

En los lugares de concentración, las personas se acercaron con banderas de Israel y globos naranja, símbolo de los niños pelirrojos.

Una de los ciudadanos presentes en el acto le dijo a TN: “Estoy aquí porque quiero rendir un homenaje a todas las familias que murieron de forma brutal en esta guerra”. Consultado sobre sus motivos para formar parte de la iniciativa, un hombre expresó: “Vine para honrar a la familia Bibas”.

Al momento del ataque de Hamas, el 7 de octubre de 2023, Yarden Bibas, el único sobreviviente de la familia, tenía 34 años, Shiri, 32, y Ariel 4, mientras que Kfir tenía solo 9 meses. El esposo y padre de la familia fue separado de ellos ese mismo día.

Luego de más de 15 meses de cautiverio, Yarden Bibas fue liberado el 1 de febrero. Mientras que los cuerpos de Shiri, Ariel y Kfir fueron entregados tres semanas después. Un hombre presente en la movilización se refirió, en particular, a los hijos de la familia. “Lo que hicieron con los nenes es muy triste para nosotros como judíos”, dijo.