La intervención del Partido Justicialista de Salta ya es un hecho, pero para el senador por Cachi y dirigente justicialista, Walter Wayar, lo importante será definir el rumbo que tomará la nueva conducción. “Ahora habrá que ver quién es el interventor y qué política de construcción impulsa. Todos los sectores del peronismo debemos ser parte de un proyecto serio, responsable y creíble para la gente”, sostuvo el legislador en Aries.

Wayar recordó que durante la presidencia de Juan Manuel Urtubey, el partido perdió dinamismo y se debilitó con la creación de una comisión de acción política que tenía más poder que las propias autoridades elegidas por los afiliados. “Así fueron deteriorando el partido hasta el día de hoy”, afirmó. También criticó el “doble comando” que existió en la gestión de Esteban Amat. “Mientras eso existiera, no me sentí interpretado y no participé”, subrayó sobre su alejamiento al PJ Salta en su actual conducción.

Además, cuestionó a los legisladores nacionales elegidos por el peronismo – Pamela Caletti, Yolanda Vega y Pablo Outes- que “apoyaron” iniciativas del gobierno de Javier Milei, como la Ley Bases, el desfinanciamiento de universidades y la falta de apoyo a la investigación del escándalo Cripto Libra. “No se puede decir que había que lograr consensos y por eso votar todo lo que es contrario a los principios del peronismo. A uno lo eligen por una identidad, por una doctrina. No se puede dejar a los electores sin representación”, señaló Wayar. En tal sentido, recordó que fue el partido que con un comunicado “bajó línea” a sus diputados y “se quedó mudo mientras sus legisladores votaban con Milei”.

El senador también criticó la postura del gobernador Gustavo Sáenz, a quien vinculó con la administración libertaria. “Si el gobernador siente que tiene que ser mileísta para que lleguen fondos, estamos dando un mensaje muy triste a la juventud. Si nos arrodillamos y dejamos de luchar por nuestros ideales, estamos diciendo que el triunfo debe ser inmediato, sin lucha ni esfuerzo”, concluyó.