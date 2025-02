Espartanos Rugby Salta: una familia dentro del penal que impulsa la reinserción

La Fundación Espartanos Salta trabaja desde hace años con personas privadas de la libertad, utilizando el rugby como herramienta de transformación. Según Soledad Sosa, coordinadora en Salta, el objetivo es brindar oportunidades a quienes buscan cambiar su vida, ofreciéndoles valores, disciplina y una red de apoyo que los ayude dentro y fuera del penal.

"El único beneficio de formar parte de Espartanos no es legal ni judicial, sino humano: construir una familia dentro del penal, encontrar un propósito y tener un soporte emocional para no volver a cometer errores", explicó Sosa. La iniciativa no solo busca enseñar un deporte, sino también inculcar valores que permitan a los internos reconstruir su vida y evitar la reincidencia.

El proyecto ha crecido significativamente. En 2023 participaron alrededor de 60 personas y en 2024 la cifra aumentó a 90. Esto demuestra el interés de los internos en ser parte de una comunidad que les ofrece apoyo en los momentos más difíciles. "Hay mucha adicción y contextos muy duros. Saber que hay alguien que te levanta cuando caes hace la diferencia", agregó la coordinadora.

El desafío de la reinserción es enorme. Según Sosa, muchos exinternos, al salir, enfrentan tentaciones inmediatas que los pueden hacer recaer. "Muchos han vendido droga toda su vida y al salir les ofrecen volver. Ahí es donde la fortaleza y el acompañamiento son clave para que elijan otro camino", señaló.

Espartanos no solo les da una oportunidad dentro del penal, sino que también los ayuda a gestionar la libertad una vez que recuperan su vida fuera. "El encierro es difícil, pero también lo es salir y no reincidir. Tener una meta diaria, un propósito y un grupo que te sostenga es fundamental", concluyó Sosa, destacando el valor del rugby como herramienta de transformación y esperanza.

https://www.instagram.com/infernales_espartanos.salta/