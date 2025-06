Durand: “De cada 10 pesos que se recaudan en Salta, seis se los lleva Nación”

Por Aries, el intendente de Salta, Emiliano Durand, volvió a referirse al sistema de coparticipación federal y reclamó una distribución más justa de los recursos generados en la provincia. “Acá hay una realidad: cuando Nación nos coparticipa impuestos, no nos está dando nada que no sea nuestro, nada que no se haya recaudado en Salta, enviado a Nación para que nos lo devuelvan”, sostuvo el jefe comunal.

Durand planteó que, de cada 10 pesos recaudados en la provincia, seis son retenidos por el Gobierno nacional. “Que se coparticipen los otros cuatro es lo mínimo que se puede hacer”, remarcó, dejando en claro su malestar con el esquema actual de redistribución.

Aunque reconoció que la coparticipación “está llegando”, el intendente advirtió que las obras nacionales que necesita la ciudad no se están concretando. En ese sentido, destacó el rol del gobernador Gustavo Sáenz como “gran gestor” ante Nación. “Siempre va a Buenos Aires a reclamarlas”, subrayó.

Durand también hizo hincapié en las medidas impulsadas desde el municipio para sostener y fomentar la actividad turística. “Desde principio de año hicimos promoción turística para que la gente venga, pero no solo eso: este año exceptuamos a todo el sector turístico de los impuestos municipales. No van a pagar. ¿Por qué? Porque buscamos que, en este momento donde el turismo argentino es más bien emisivo, venga a Salta y darle herramientas al sector para acompañarlo y que siga desarrollándose”, explicó.

El jefe comunal sostuvo que el turismo es una política de Estado “de más de 30 años” en la provincia y en la ciudad, y anticipó nuevas acciones. “Estamos hablando con el sector privado para empezar a hacer dársenas para los locales gastronómicos, y eso tiene que ver con cuidar y generar más puestos de trabajo en este momento difícil”, concluyó.