El derbi de Madrid dentro de lo destacado de los octavos de final de la Champions

Este viernes se realizó el sorteo de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, cuyos partidos de ida comenzarán el 4 y 5 de Marzo.

Atlético Madrid y Real Madrid animarán la instancia de eliminación como uno de los duelos más destacados, junto con el cruce de alemanes entre Bayern Munich y Bayern Leverkusen. Además, uno de los duelo que promete será el de PSG-Liverpool.

Así quedaron los octavos de la Champions League



París Saint-Germain vs. Liverpool

Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Feyenoord vs. Inter

Borussia Dortmund vs. Lille

Brujas vs. Aston Villa

PSV vs. Arsenal

Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen

Benfica vs. Barcelona

El calendario de la Champions League

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo

Final: 31 de mayo (Múnich)

odos los argentinos en octavos de la Champions



Emiliano Martínez (Aston Villa)

Diego Simeone -DT- (Atlético de Madrid)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ángel Correa (Atlético de Madrid)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Emiliano Buendía (Bayer Leverkusen)

Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Ángel Di María (Benfica)

Gianluca Prestiani (Benfica)

Zaid Romero (Brujas)

Julián Carranza (Feyenoord)

Lautaro Martínez (Inter)

Joaquín Correa (Inter)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Walter Benítez (PSV)