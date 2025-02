Mar del Plata: Prefectura reprimió a trabajadores que reclamaban por salario

Para reclamar el pago de un acuerdo salarial firmado entre la empresa y el sindicato, los trabajadores cortaban la calle y bloqueaban la salida de un camión del frigorífico, ubicado en la intersección de las calles Figueroa Alcorta, Vértiz y San Salvador, en el puerto de Mar del Plata.

En un momento, la Prefectura Naval decidió aplicar el protocolo antipiquetes e inició una represión con balas de goma y gas pimienta para despejar la calle. "El reclamo es laboral no se porque la empresa hace una denuncia penal y lo quieren canalizar por ese lado. Lo que se está pidiendo es que se pague el monto firmado por paritarias. No se está pidiendo ni más ni menos lo que corresponden", explicó un empleado al canal C5N.

La empresa justifica su incumplimiento aduciendo que el acuerdo no fue homologado por la Secretaría de Trabajo. Según los trabajadores, también afirman informalmente que no le dan los costos para pagar el aumento acordado. Desde el sindicato denuncian que, además, muchos de los empleados no están registrados.

Testimonios de la represión

"Le tiraron a mi mujer y mi hija. Estamos reclamando nuestros sueldos. ¿Por qué no se meten en los barrios donde nos matan y nos cagan a palos para ir a trabajar", contó uno de los trabajadores.

Ámbito