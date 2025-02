Día del Soltero y del Amante: por qué se festeja el 13 de febrero

El 13 de febrero festeja el "Día del Amante", una fecha que se originó en 2015 en contraposición a San Valentín, que se festeja cada 14 de febrero. Este día en el calendario se contrapone a la idea de celebración a la fidelidad y el compromiso y desde su creación toma cada vez más fuerza.

Esta fecha se volvió popular por la red social de parejas Ashley Madison, creada en 2001, dirigida a personas que ya se encuentran en una relación.

Esta web es muy conocida y utilizada por miles de usuarios, y lleva el nombre de mujer muy utilizado en Estados Unidos "Ashley" y "Madison". La web creó un eslogan para poder promocionarse bajo la consigna "Life is short. Have an affair" en castellano "La vida es corta. Ten una aventura".

Esta aplicación tiene millones de usuarios en más de 45 países del mundo como Canadá, EE. UU., México, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza, España, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Francia, Bélgica, Portugal, Grecia, Suecia, Finlandia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Hong Kong, Israel, y Japón.

En Estados Unidos se conoce como "Mistress Day", un estudio reveló que el 30% de las parejas optan por festejar el Día de San Valentín, un día antes del 14 de febrero, con su amante.

