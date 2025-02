En un trámite exprés y con el aval de los bloques de la oposición dialoguista, algunos a regañadientes, el oficialismo logró reunir las firmas para emitir dictamen de comisión en el Senado al proyecto de ley que busca suspender las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y dejó a la iniciativa en condiciones de ser discutida la semana próxima en el recinto de la Cámara alta.

El proyecto fue aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados y para lograr la sanción de la ley el Gobierno necesitará reunir 37 votos afirmativos, la mitad más uno de los miembros del Senado, tal como lo exige la Constitución Nacional cuando se trata de aprobar reformas electorales.

El tramite no estuvo exento de polémica por la estrategia del krichnerismo de cuestionar la validez de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que, ante la ausencia de quien era presidente del cuerpo, el destituido Edgardo Kueider, fue convocada por las autoridades parlamentarias que responden a Victoria Villarruel.

Para el bloque que conduce José Mayans (Formosa), la citación debió hacerla la vicepresidenta de la comisión, la tucumana Sandra Mendoza (Unión por la Patria). Además, el kirchnerismo objetó que el lugar de Kueider haya sido ocupado por Alejandra Vigo (Córdoba), del mismo interbloque que integraba el senador entrerriano expulsado de la Cámara alta en diciembre de año pasado.

Para alcanzar el dictamen contó con la colaboración de los bloques de la oposición dialoguista, algunos de los cuales firmaron en disidencia para no entorpecer el trámite legislativo de la iniciativa y allanarle, así, el camino al Poder Ejecutivo para acercarse a la sanción de la ley. Es el caso de los radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Maximiliano Abad (Buenos Aires) y de la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro), que apoyaron en disidencia el despacho.

Sin objeciones apoyaron el proyecto la cordobesa Vigo, que también fue elegida presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, los radicales Stella Olalla (Entre Ríos), Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza); Luis Juez (Córdoba-Frente Pro) y Juan Carlos Romero (Las Provincias Unidas-Salta). El riojano Juan Carlos Pagotto, el único oficialista que integra la comisión, completó la rúbricas del dictamen.

Nadie el bloque de Unión por la Patria firmó el despacho. No hacía falta ya que el oficialismo logró la mayoría con la oposición dialoguista,. Sin embargo, la Casa Rosada necesitará del voto de senadores de la bancada kirchnerista para alcanzar la mayoría especial que requiere el proyecto para su aprobación.

En fuentes oficialistas dan por descontado que contarán el apoyo de peronistas alineados con los gobernadores. Hasta ahora, tendría al menos cinco votos que aportarían los senadores de Catamarca y Santiago del Estero, y el sanjuanino Sergio Uñac, aunque se podrían sumar algunos más.

Tras la reunión de comisión quedó en claro que en el Senado se repetirá la fragmentación que atraviesa a la mayoría de las fuerzas políticas que se registró al momento de votar la suspensión de las PASO en la Cámara de Diputados.

Es el caso del radicalismo, en donde buena parte de la bancada se opone a votar modificaciones a las normas electorales en un año en el que habrá elecciones, amén de que para muchos las elecciones primarias constituyen una herramienta necesaria para saldar diferencias internas en el partido.

“Voy a firmar en disidencia porque no estoy de acuerdo con la oportunidad. “No acompaño, pero no creo que a través de mi posición personal se imposibilite que el Senado pueda decidir si las PASO” se suspenden o no”, justificó su postura el fueguino Blanco.

El senador radical fue más allá y cuestionó al Gobierno y su argumento de suspender las primarias como forma de evitar el gasto de fondos públicos. “Qué sentido tiene hablar de cifras de ahorro cuando le damos al Poder Ejecutivo una herramienta de 150 millones de dólares con discreción, porque no tenemos Presupuesto”, afirmó, “¿A donde van a ir esos millones? ¿A fortalecer las jubilaciones? ¿A las provincias para la gente que necesita viviendas o a pagar los viajes del presidente al exterior, ?adonde va por cuestiones pura y exclusivamente personales? No lo sabemos porque no tenemos presupuesto”, completó.

El camino que seguirá Unión por la Patria en la sesión es, todavía, una incógnita. La conducción de la bancada, que preside José Mayans (Formosa), mantiene línea directa con Cristina Kirchner, que se opone a la suspensión de las primarias aunque mantuvo un prudente silencio como presidenta del PJ. Mucho más después del desbande provocado por la iniciativa en la Cámara baja, en donde el bloque que preside el santafesino Germán Martínez terminó repartiendo sus votos entre los apoyos, el rechazo y las abstenciones.

Hasta el momento, Mayans no ha convocado a reunión de bloque, lo que se espera que ocurra recién la semana próxima, uno o dos días antes de la sesión. Todos los indicios apuntan a que, con la experiencia de la Cámara de Diputados a la vista, los senadores kirchneristas serán dejados en libertad de acción para votar de acuerdo a sus necesidades políticas y electorales coyunturales.

