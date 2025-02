El deterioro en la capacidad de compra de los hogares argentinos aún no muestra señales concretas de recuperación en el segmento del consumo masivo. Y en los últimos meses se sumó otro factor que desvía la demanda interna: el boom de turismo y compras en el exterior impulsado por la apreciación cambiaria. Así, según pudo saber Ámbito de fuentes del sector, las ventas en supermercados volvieron a caer en enero, incluso a pesar de comparar contra una ya muy mala base de referencia: la del primer mes completo de gestión de Javier Milei, en pleno fogonazo inflacionario.

El procesamiento de los datos de consumo masivo del mes pasado aún no estaba terminado al cierre de esta nota. Serán publicados en los próximos días por la consultora Scentia, que mide periódicamente la evolución de las ventas en grandes cadenas de supermercados y en autoservicios de cercanía.

El consumo en supermercados no levanta

De todas maneras, distintas fuentes de las grandes cadenas le adelantaron a este medio que, al menos en este segmento, las ventas continuaron su derrotero a la baja. Según un representante del sector, la caída interanual de enero osciló entre el 5% y el 6%.

A primera vista, el número podría parecer menor ya que en diciembre del año pasado Scentia midió un desplome interanual del 18% para el consumo masivo y 2024 cerró con un inédito retroceso acumulado del 13,9% con respecto al año previo. Sin embargo, en 2025, las comparaciones interanuales se harán contra los respectivos meses del año pasado que dejaron una base de referencia muy baja. Así, cualquier dato que no implique siquiera un rebote parcial implicará una mala señal.

De hecho, enero de 2024 fue el inicio de una seguidilla de retrocesos interanuales del consumo masivo que abarcó todos los meses del año pasado. En esa oportunidad, Scentia relevó una merma interanual del 3,8% respecto de enero de 2023 para el consumo masivo. Aunque en las grandes cadenas de supermercados la caída fue aún más fuerte: del 8,3% a escala nacional.

De esta forma, si se confirmara que el mes pasado cerró con una baja superior al 5%, las ventas en supermercados se habrían ubicado casi 15% por debajo del nivel de enero de 2023 en términos reales.

Un desempeño distinto mostraron las ventas minoristas en pymes relevadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En enero, crecieron 25,5% interanual. Aunque el dato tiene dos atenuantes de peso: por un lado, el repunte no alcanzó a compensar el derrumbe del 28,5% de enero de 2024 y, según la serie de CAME, seguía 10,2% por debajo del nivel de enero de 2023; por otro, hubo una caída del 0,5% respecto de diciembre de 2024 en la medición sin estacionalidad, es decir, la tendencia siguió siendo negativa.

Lo que sí florece es el consumo en el exterior a caballo del incentivo que genera la apreciación cambiaria. Enero cerró con el stock de préstamos por gastos en dólares con tarjetas de crédito más alto de la historia (u$s864 millones), un dato que no incluye las operaciones que se realizan con otras alternativas de pago, como PIX, que está en pleno auge en Brasil.

Con información de Ámbito