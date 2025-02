El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este lunes a las negociaciones para lograr una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Destacó que el expresidente Mauricio Macri es una “excelente personalidad política” y no descartó que pueda ser un “candidato de unidad”.

“No sé si va a ser candidato en la Ciudad o no, porque por ahí es candidato de un acuerdo. Sería un excelente candidato, Mauricio Macri. No lo decido yo, es un acuerdo político de partidos”, dijo en ¿La Ves?, por TN. Y agregó: “. Mauricio Macri me parece una excelente personalidad política. Si quiere ser candidato me parece bien, no lo objetaría nunca”.

Además, Francos confirmó que están cerca de suspender las PASO y garantizó que “no va a haber devaluación”. “Estimamos que vamos a tener los votos necesarios al menos para suspender las PASO este año, no eliminarlas como queremos”, confirmó.

¿Mauricio Macri candidato de unidad entre LLA y el PRO?

Hasta ahora no se había planteado públicamente la posibilidad de que una alianza entre LLA y el PRO lleve en la lista el nombre de Mauricio Macri, sobre el tema se refirió Francos.

“Espero que podamos acordar con todos los que podamos conseguir un acuerdo, fuerzas políticas, el PRO. El PRO nos ha apoyado durante todo el proceso y (Silvia) Lospenato dijo que nos van a seguir apoyando en todos los temas económicos que nos plantean”, recordó el jefe de Gabinete.

Al respecto, señaló que “a la gente le importa que le solucionen los problemas económicos” y remarcó que “sobre todo porque no es un gobierno fascista, fue elegido democráticamente”.

Francos aseguró que la marcha del sábado no tendrá impacto electoral

Respecto de la masiva movilización de este sábado, convocada por el colectivo LGTBiQ+, el jefe de Gabinete opinó que “la mayoría de los argentinos no estaba en esa marcha” y que “participaron los que quieren marcar una diferencia con el Gobierno”.

“Me molesta que se utilice (lo de Davos), pero no me preocupa en términos electorales”, aseguró.

También dijo que “tal vez (Axel) Kicillof hubiera ganado mucho más si estaba dos días antes en el caso del asesinato de Moreno”, e ironizó que “a lo mejor no tiene capacidad para resolverlo”. “Está claro que en las últimas semanas ha habido una creciente sensación de que la provincia está insegura, por hechos concretos”, dijo.

Por el contrario, destacó “los logros del Gobierno que la gente valora”, como “lo que hizo Patricia Bullrich al haber eliminado los cortes de calle; lo que hizo Sandra Pettovello, de eliminar los intermediarios, y lo que hizo Federico Sturzenegger eliminando las regulaciones del Estado”.

“El Gobierno nacional está dispuesto a ayudarlo (a Kicillof) con las fuerzas federales, como lo hizo en Rosario”, aseguró y aprovechó para cuestionar al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: “el resultado de Rosario no fue como dice el gobernador de Santa Fe, que se atribuyó los logros; el Gobierno nacional mandó las fuerzas federales. Sin las fuerzas federales no hubiera habido estos resultados”, agregó.