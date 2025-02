El asesinato de Lucas Aguilar, el repartidor de 20 años que murió apuñalado en Moreno tras intentar defender a un comerciante ambulante, desató un nuevo cruce entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente, Javier Milei.

En el centro de la polémica está la decisión del mandatario nacional de crear la "Condecoración al Valor del Hombre Común" en homenaje a Aguilar, un gesto que fue duramente cuestionado por el gobernador bonaerense, quien lo acusó de hacer "marketing con el dolor y la tragedia".

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, Kicillof arremetió contra Milei y lo responsabilizó por el impacto social de su plan económico. "Desde que asumió, desertó de las obligaciones que le impone nuestra Constitución", afirmó.

Además, señaló que las medidas del Gobierno nacional están "pulverizando los ingresos, la producción y el trabajo nacional", lo que, en su opinión, profundiza la violencia social en el país. En esa línea, le exigió la devolución de los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad que, según denunció, fueron retenidos ilegalmente por la administración central.

Kicillof también le pidió al presidente que, si realmente quiere abordar la inseguridad, lo haga "con seriedad, responsabilidad y sin oportunismos". En un claro gesto de desafío, lo invitó a reunirse en su despacho o a convocarlo a la Casa Rosada.

"Por una vez, actúe como presidente de todos los argentinos; no todo vale por un voto. La motosierra no lleva paz a los hogares", expresó. Y cerró con una acusación tajante: "En lo personal, me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense, de un ciudadano argentino".

El mensaje del gobernador fue una respuesta directa a la publicación de Milei en sus redes sociales, donde anunció la condecoración con la frase "Un héroe se fue al cielo".

En su posteo, el presidente elogió la valentía de Aguilar, a quien describió como alguien que "hizo el sacrificio máximo por un desconocido". Pero también aprovechó la ocasión para atacar a Kicillof y su gestión en materia de seguridad. "Los bonaerenses están sufriendo una catastrófica ola de inseguridad por la desidia y la inoperancia del gobernador", escribió.

La disputa política se desató mientras la conmoción por el crimen de Aguilar aún sacude a la provincia de Buenos Aires. El joven, que trabajaba como repartidor, fue asesinado el jueves en la localidad de Moreno cuando intentó intervenir en una pelea entre Luis Benjamín Benítez, un hombre con antecedentes penales, y Leonardo Merollo, un vendedor ambulante de 32 años.

En medio de la discusión, Benítez sacó un cuchillo y atacó a Merollo, hiriéndolo de gravedad en el tórax y el abdomen. Aguilar intentó defenderlo, pero fue brutalmente apuñalado por el agresor, que luego intentó escapar.

Cruce entre el Gobierno y la provincia de Buenos Aires por el asesinato del repartidor

En la misma línea, ayer el Gobierno nacional apuntó contra Kicillof por la represión policial a manifestantes en la municipalidad de Moreno, donde un grupo de personas protestaban por el asesinato a puñaladas de Lucas Aguilar, un repartidor de 20 años.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo en redes sociales: "Kicillof reprime a los argentinos de bien que sufren la inseguridad, pero deja a los delincuentes sueltos. Este es el garantismo kirchnerista. Nosotros hacemos lo contrario: meter presos a los criminales y cuidar a los argentinos. Este año en las urnas hay una sola opción para terminar con este caos".

El gobierno bonaerense reclama fondos a la Nación

En tanto, desde el gobierno bonaerense acusaron a Nación por el recorte de fondos para invertir en seguridad en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, dijo en diálogo con los medios: "Si el Gobierno nacional nos hubiera pagado el año pasado los $700 mil millones, ¿cuántos patrulleros se compran con eso? Diez mil patrulleros".

"Ese dinero el Gobierno no lo envió a la provincia, que es un fondo creado por ley para financiar la política de seguridad de la provincia. Entonces, si no nos dan los recursos para invertir y fortalecer nuestra capacidad, y al mismo tiempo tenemos una crisis social que avanza...", apuntó sobre el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, sancionado en 2020.

